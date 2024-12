video suggerito

Tony Effe escluso dal Concertone a Roma

La scaletta del concerto di Capodanno di Tony Effe: l’ordine delle canzoni e gli ospiti a Roma Musica, canzoni, ospiti. Capodanno da Tony Effe si annuncia un successone. Scopriamo i cantanti che affiancano il rapper in questa serata e la scaletta delle canzoni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra la locandina del concerto di Capodanno, a destra Tony Effe.

Manca sempre meno all'appuntamento con Tony Effe per il concerto al Palaeur per Capodanno da Tony, l'evento proposto dal rapper dopo essere stato obbligato a rinunciare al palco del Circo Massimo. Dopo il chiacchieratissimo dietrofront da parte del Campidoglio e la nomina dei nuovi cantanti che occuperanno il palco alle pendici del Palatino, l'evento dell'ex leader della Dark Polo Gang ha raggiunto il sold out completo. Palazzetto strapieno per ascoltare le sue canzoni e quelle dei suoi ospiti: in totale, secondo quanto trapelato nelle ultime ore, dovrebbero essere quattro.

La scaletta del concerto e gli ospiti al Palaeur

Appuntamento alle ore 20 di martedì 31 dicembre 2024 per il Capodanno da Tony. Ma se pensate che Tony Effe sia l'unico a calcare il palco del Palaeur, potreste sbagliarvi di grosso. Come annunciato, oltre alle hit del rapper, sono previste altre esibizioni di alcuni ospiti. Ecco la scaletta del concerto:

ore 20.00: apertura cancelli;

ore 21.30: DJ Set di Sick Luke;

ore 22.00: primo ospite;

ore 22.20: secondo ospite;

ore 22.40: terzo ospite;

ore 23.00: quarto ospite;

ore 23.30: Tony Effe con Special Guest;

ore 00.30: DJ Set di Brina Knauss.

Il concerto al Palaeur, Capodanno da Tony, si preannuncia una vera e propria grande festa con ben due diversi dj set, uno in apertura per scaldare il pubblico e l'altro in chiusura. Nel mezzo quattro ospiti di cui non sono stati ancora rivelati i nomi. Possiamo immaginare che si tratti di qualcuno che, nel "dissing" fra il rapper e il sindaco nelle scorse settimane, si sia schierato proprio a favore del primo.

Due nomi sembrano emergere senza difficoltà: si tratta di Mahmood e Mara Sattei che avrebbero dovuto esibirsi con lui al Circo Massimo, ma che hanno rinunciato in solidarietà con Tony Effe. Sicuramente, o almeno è ciò che ci si aspetta, con i piani sconvolti all'ultimo dovrebbero avere la serata libera per prendere parte all'evento. Da escludere, forse, la presenza di Emma Marrone, con cui Tony Effe ha firmato In taxi sulla Luna: la cantante aprirà il concerto di Capodanno a Bari, alle 21.30, che poi proseguirà con Michele Bravi e dj set. Stesso problema con Gaia, con cui ha realizzato il tormentone estivo dell'anno che stiamo per salutare, Sesso e Samba. La cantante, infatti, è attesa alle 23.30 al concerto di Oristano.

Così come ha voluto tenere il massimo riserbo sugli ospiti con cui condivide il palco, allo stesso modo anche l'ordine delle canzoni su cui è attesa l'esibizione di Tony Effe sembra sia una sorpresa. Il suo ingresso sul palco del Palaeur è atteso alle 23.30 ed è previsto per una sola ora, come i fan più attenti avranno già notato. Un'ora sola che combacia proprio con lo scattare della mezzanotte. Un'ora sola che, a quanto sembra, condividerà con un ospite speciale. Che si tratti degli altri componenti della band con cui ha iniziato? O proprio di Emma in arrivo dalla Puglia?

Ciò che sicuramente tutti i fan si augurano è che Tony Effe possa cantare anche i brani che sono stati giudicati "troppo violenti" e per i quali il Codacons ha chiesto di rimuovere dal concerto. In questo elenco si troverebbero anche alcuni dei suoi più grandi successi:

DM,

Mi piace,

Dopo le 4,

Miu Miu,

Il Doc 2,

Taxi sulla luna.