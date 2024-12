Capodanno da Tony Effe, dove acquistare i biglietti per il concerto al Palaeur di Roma e quanto costano

video suggerito

A sinistra la locandina del concerto di Capodanno, a destra Tony Effe.

A circa 24 ore da quando è arrivata la notizia ufficiale del concerto di Tony Effe al Palaeur per il Capodanno, sono già stati acquistati molti biglietti. L'evento, che si preannuncia con un sold-out assicurato, è stato ufficializzato soltanto ieri. Eppure sono molti i biglietti già venduti. Nel frattempo, invece, sul concerto ospitato al Circo Massimo, quello dove era inizialmente prevista l'esibizione dello stesso Tony Effe, Mahmood e Mara Sattei, grave un pensate interrogativo: non è ancora certo che si terrà ugualmente.

Dove acquistare i biglietti per il concerto di Tony Effe

Capodanno da Tony si preannuncia un grande evento per il Capodanno della capitale. Il concerto si tiene al Palaeur, nella serata di San Silvestro a partire dalle ore 22. Per acquistare il biglietto è necessario visitare il sito di TicketOne, dove è possibile scegliere il posto più adatto alle proprie esigenze. Oltre alla possibilità di scendere la posizione dall'elenco, per i meno pratici è possibile procedere direttamente dalla piantina.

La piantina del concerto di Tony Effe per il concerto di Capodanno, nel pomeriggio di venerdì 20 dicembre.

Capodanno da Tony, quanto costano i biglietti per il concerto al Palaeur

Come leggerete una volta raggiunta la pagina web dove è possibile comprate i biglietti, quella di TicketOne, è possibile scegliere il biglietto che si preferisce alla posizione che si preferisce: tutti i biglietti, che si tratti di quelli in parterre o negli anelli, vengono 10 euro. Un prezzo invariabile per ogni settore: per questo è ancora più importante e necessario affrettarsi a comprare il titolo di ingresso, se si è interessati a partecipare.

Il ricavato del concerto, come ha precisato il cantante, verrà devoluto alle associazioni per la difesa dei diritti delle donne, provando a mettere a tacere la accuse di misoginia nei suoi confronti per i testi delle canzoni, sessisti e spinti.