Il significato dell’orologio di Tony Effe che si ispira a un campione (e costa 300 mila euro)

C'è una cosa che non manca mai nei look di Tony Effe: i gioielli. Il rapper ne ha fatto l'elemento principale anche per i look sanremesi, creando non poco scalpore con le sue scelte decisamente preziose, che difatti gli sono valse qualche problema sul palco dell'Ariston. Più di tutto è l'orologio il suo personale must have, accessorio chiaramente declinato sempre in versione luxury. Possiede diversi modelli da centinaia di migliaia di euro ciascuno, come l'ultimo mostrato sui social, che ha immediatamente attirato l'attenzione per il design e, ovviamente, il prezzo.

La storia dell'orologio da polso

L'ultimo orologio da polso sfoggiato sui social dal rapper è un Richard Mille RM 055 Bubba Watson, in versione Black Edition. Il cronometro ad alte prestazione presenta cassa in titanio scheletrata e cinturino in caucciù nero ed è una variante dell'originale bianco del 2012. Il nome potrebbe non suonare familiare per qualcuno. In realtà Bubba Watson è stato un grande campione di golf, uno sportivo noto per i colpi incredibili e per la personalità forte: una vera superstar americana insomma, un idolo che è riuscito a conquistare il pubblico anche al di fuori del mondo sportivo. È stato a lungo partner del brand di orologi e diversi modelli sono stati prodotti appositamente per lui, tra cui proprio il RM 055 di Tony Effe. Classe 1978, la sua particolarità sta nel grande talento, ma anche nella sua storia: ha iniziato a giocare prestissimo a golf, all'età di 6 anni, ma da autodidatta. Inoltre è uno dei pochi golfisti mancini. Vedere questo gioiello al polso del rapper ha tutto il sapore di un omaggio. Tony Effe, infatti, è un appassionato di golf e si diletta con questo sport, dunque possedere questo orologio per lui è particolarmente significativo. Online è quasi introvabile, ma il prezzo dei pochi pezzi disponibili si aggira attorno ai 300 mila euro.

Che significa avere al polso un Richard Mille

Questo brand è molto gettonato tra le celebrities, i rapper in particolare. Possederlo significa raccontare immediatamente qualcosa di sé, dare da subito una certa rappresentazione, perché il marchio è sinonimo di esclusività, eccellenza. Lo dimostrano anche i prezzi, che non sono assolutamente alla portata di tutti. Possiedono nella loro collezione almeno un Richard Mille anche Drake, Jay-Z, Pharrell Williams, Ed Sheeran e venendo nel panorama italiano Fedez, Sfera Ebbasta, Lazza. Un orologio così prezioso, con caratteristiche tecniche così avanzate, spesso prodotto in pochi pezzi e dunque dalla scarsa reperibilità, diventa immediatamente uno status symbol.