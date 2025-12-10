Sfera Ebbasta festeggia il compleanno con un gioiello: la collana con la Madonnina vale mezzo milione

Sfera Ebbasta ha degnamente festeggiato i 33 anni con una festa di compleanno e un regalo prezioso. Il rapper è un appassionato di gioielli e ovviamente quelli che sfoggia sono sempre vistosi, pesanti, pieni di elementi scintillanti; sono collane e bracciali griffati, orologi dei più prestigiosi brand del settore. Per chi fa il suo mestiere, gli accessori sono tutt'altro che un di più: sono questione di status, sono una rappresentazione simbolica del successo, del riscatto personale. Lui, così come gli altri cantanti della scena rap, è solito utilizzare i gioielli per catturare immediatamente l'attenzione e dichiarare il potere economico, l'affermazione professionale.

Vale per Sfera Ebbasta, ma lo stesso discorso è applicabile a Lazza, a Fedez (che vanta una collezione sconfinata di orologi di lusso), a Shiva e Gué. Si tratta sempre di gioielli custom, dunque disegnati e realizzati appositamente per loro da gioiellieriu esperti. Il dettaglio che non può mancare, per rendere una collana davvero riconoscibile, è un pendente personalizzato. E per celebrare i 33 anni, Sfera Ebbasta si è davvero superato.

La collana che ha mostrato sui social è opera di un nome molto noto nell'ambiente: è Benny The Jeweler, uno specialista di creazioni di questo tipo. È il gioielliere delle celebrità, come si legge sul suo sito ufficiale: vanta collaborazioni con Nicki Minaj, Devin Haney, Usher. Per sfera Ebbasta ha invece realizzato un pendente che rimanda alle origini del rapper, nato a Milano. È infatti una riproduzione dell'icona del capoluogo lombardo: la celebre Madonnina posta sulla guglia maggiore del Duomo di Milano, con l'alabarda nella mani destra e la corona di stelle sul capo.

È realizzata in oro rosa con 466 carati di diamanti, pesa più di un chilo: questi elementi fanno ipotizzare un valore da capogiro, almeno mezzo milione di euro riportano diversi siti e pagine Instagram dedicate. La collana gli è stata consegnata durante la festa che il rapper ha organizzato a Milano, a cui hanno partecipato tutti gli amici. Non si sa se sia stata un regalo e se gli sia stata commissionata dall'amico gioielliere. Nel condividere le foto sui social, ha aggiunto la didascalia piuttosto eloquente: "Spendiamo in auto case ed orologi", che dice molto di lui e del suo stile di vita. Al party in suo onore, infatti, il rapper aveva al polso ben due orologi, accompagnati da diversi anelli, bracciali e collane, tutto tempestato di diamanti. Una vera e propria dichiarazione di stile, ma anche di personalità.