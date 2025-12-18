Il ritorno delle collane di Tony Effe: sono i gioielli di Sanremo da oltre 150 mila euro

Tony Effe ha indossato nuovamente le collane della discordia sanremesi che all’Ariston, al Festival di Sanremo 2025, gli erano costate moltissime polemiche.

Manca poco al Festival di Sanremo 2026 e mano a mano che giungono informazioni sulla prossima edizione, ovviamente la memoria corre veloce ai ricordi dell'anno scorso. A febbraio nella gara canora un concorrente su tutti si è imposto come protagonista assoluto, serata dopo serata. Si tratta di Tony Effe. Il rapper ha fatto molto parlare di sé coi suoi look decisamente preziosi, merito di gioielli che hanno attirato subito l'attenzione.

Il problema, nel contesto dell'Ariston, era dato non tanto dal valore esorbitante degli stessi, ma dalla loro riconoscibilità, al limite della pubblicità, di fatto non permessa ai cantanti in gara. Gli artisti, infatti, non possono associare la propria immagine a brand e loghi. Tony Effe, invece, ha sfidato questi divieti e ha sfoggiato ugualmente i suoi gioielli, tutti firmati Tiffany&Co.

Quando possibile ha provato a "camuffarli" in diversi modi, per aggirare l'ostacolo. Una volta portando una collana al polso, in una seconda occasione attaccandola ai pantaloni, infine mettendo una collana-foulard, accettata perché appunto meno riconoscibile e riconducibile a un fazzoletto di tessuto.

Collana Tiffany&Co.

Le stesse collane sono a distanza di quasi un anno tornate protagoniste di uno scatto condiviso sui social, in cui il neo papà mostra anche il nuovo hair look: ha detto addio ai ricci, scegliendo un taglio rasato. Quelle al collo cono proprio le collane sanremesi, le collane della discordia di Tiffany&Co., quelle della collezione HardWear, una delle più iconiche del brand. La linea prende ispirazione da un bracciale del 1962 conservato negli Archivi della Maison e vuole esprimere la forza dirompente dell'amore, della resilienza e della libertà.

Collana Tiffany&Co.

Una è la collana con maglie grandi a gradazione in oro giallo: costa 74 mila euro. L'altra collana, invece, ha le maglie impreziosite con con pavé di diamanti. Sul sito ufficiale questa creazione con diamanti taglio brillante incastonati a maglie alternate in motivo a nido d’ape costa 88 mila euro. In totale, il rapper ha al collo gioielli per un valore di 162 mila euro.