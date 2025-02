video suggerito

I gioielli di Tony Effe a Sanremo 2025: oro e diamanti per un valore di oltre un milione di euro Tony Effe non ha vinto Sanremo, ma ha vinto il titolo di più “prezioso” del Festival. Di serata in serata ha sfoggiato gioielli in oro e diamanti di Tiffany&Co. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Giusy Dente

304 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tony Effe

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival di Sanremo appena concluso ha visto il trionfo di Olly, con la sua Balorda nostalgia, che attualmente è anche primo negli ascolti su Spotify. Qui, al terzo posto, figura Tony Effe, che invece nella classifica finale si è posizionato molto più in basso, venticinquesimo. Il rapper ha fatto molto parlare di sé per la polemica nata circa i suoi gioielli. Ne ha sfoggiati diversi, tutti costosissimi, nella sua avventura sanremese, per un valore totale da capogiro.

La polemica sulla collana di Tony Effe

Nonostante nella prima serata avesse sfoggiato gioielli per un valore di circa 500 mila euro, nella terza serata a Tony Effe è stato vietato di salire sul palco con una collana dello stesso brand. Si trattava di una collana particolarmente vistosa e molto preziosa, firmata Tiffany&Co. Il giorno successivo, in conferenza stampa, ha chiarito le sue motivazioni, spiegando di non aver trovato giusto il diverso trattamento riservato a lui e altri cantanti in gara, che a differenza sua erano saliti ugualmente in scena con gioielli vistosi e di grande valore.

Tony Effe in The Attico con gioielli Tiffany&Co. (Eni Carpet)

Come spiegato da Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, è una questione legata alla riconoscibilità del marchio, che rischia di sfociare in pubblicità. Da regolamento, ai cantanti in gara è vietato associare la propria immagine a brand e loghi. E alcune creazioni, come i gioielli Tiffany&Co., non hanno bisogno del logo in vista per essere palesemente riconoscibili.

Leggi anche Olly è il vincitore di Sanremo 2025 con la canzone Balorda Nostalgia, la classifica completa dopo la finale

Tony Effe in Gucci con gioielli Tiffany&Co. (prima serata)

I gioielli di Tony Effe a Sanremo

Nella serata del debutto Tony Effe ha immediatamente fatto capire di aver puntato su outfit decisamente "preziosi", resi tali da gioielli in oro e diamanti di grande valore. Tiffany&Co. l'ha accompagnato in tutta l'avventura alla kermesse, seppur tra le polemiche.

Spilla Tiffany&Co. (prima serata)

Nella prima serata ha inserito nel suo outfit una vistosa spilla da quasi 29 mila euro, con diversi bracciali e degli orecchini, nonché una collana attaccata ai pantaloni, invece che portata al colla. Valore totale: oltre 500 mila euro.

Tony Effe in Balenciaga, gioielli Tiffany&Co.

Stessa situazione nella terza serata, quella in cui ha dovuto rinunciare alla collana che aveva inizialmente deciso di sfoggiare. Ha ugualmente portato sul palco due anelli (6250 euro e 15.400 euro) e un bracciale della collezione HardWear (196 mila euro) , un bracciale della collezione Titan by Pharrell Williams (circa 25 mila euro) e gli orecchini Tiffany T T1 con pavé di diamanti e oro giallo (7350 euro). Valore totale: 350 mila euro.

Bracciale Tiffany&Co. (terza serata)

È stata poi la volta della serata delle cover. Qui il rapper ha usato uno stratagemma. Si è presentato sul palco con al collo un foulard. In realtà, era tutt'altro: era invece una collana, nuovamente firmata Tiffany&Co., ma lavorata in modo da sembrare una sciarpetta legata attorno al collo. Da sola, ha un valore di 50 mila euro. Ha potuto indossarla, a differenza di quella "della discordia" proprio perché non riconoscibile a prima vista.

Tony Effe in abito sartoriale GCDS (quarta serata)

In aggiunta alla collana-foulard anche molto altro: un'altra collana a maglie Tiffany HardWear (85 mila euro), piccoli orecchini in platino con diamanti (1550 euro), l'iconica spilla Elsa Peretti con seta rossa a modellare la corolla di un fiore (circa 7000 euro). Immancabili gli anelli, ben quattro: uno con sigillo (4300 euro), uno della linea Tiffany Titan di Pharrell Williams (13.100 euro), un Tiffany T True (3750 euro) e un Tiffany T T1 (8900 euro). Valore totale: circa 172 mila euro.

Collana Tiffany&Co. (quarta serata)

Ovviamente il rapper non si è smentito in finale, dove ha potuto proseguire la sua "vendetta" e prendersi ancora la sua rivincita. Se nella serata precedente aveva ingannato col foulard, qui ha ingannato col rosario, che non è certo un modello qualunque: è un gioiello Tiffany&co. da 7400 euro.

Tony Effe in Willy Chavarria, gioielli Tiffany&Co. (finale)

Per completare il look ha aggiunto: il ciondolo a croce con dieci pietre e diamanti Jean Schlumberger (8700 euro), la spilla floreale di Elsa Peretti ma stavolta in oro rosa con diamanti e seta nera (un modello simile costa 19.500 euro), nuovamente l'anello Tiffany Titan di Pharrell Williams in titanio, oro e diamanti (13.100 euro). Il prezzo totale supera ampiamente i 40 mila euro.

Rosario Tiffany&Co. (finale)

Sommando il valore dei gioielli portati sul palco dell'Ariston nella prima, terza, quarta e quinta serata si arriva a un costo totale da capogiro che va oltre il milione di euro. Tony Effe non ha vinto Sanremo, ma ha certo vinto il titolo di più "prezioso" del Festival.