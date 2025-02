I brani di Sanremo 2025 più ascoltati su Spotify: al comando Balorda Nostalgia di Olly, dietro Fedez

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Olly, Sanremo 2025

È terminato da poche ore il Festival di Sanremo 2025, che ha visto la vittoria di Olly con la canzone Balorda Nostalgia. Sono passati 5 giorni dalla pubblicazione dei brani del Festival di Sanremo 2025 sulle piattaforme di streaming: è possibile osservare quali brani in gara sono riusciti a imporsi sulle altre su Spotify. Infatti dopo la fine della competizione, Balorda Nostalgia di Olly è in testa alla classifica con oltre 6,7 milioni di stream. Subito dietro si piazza Battito di Fedez e Damme ‘na mano di Tony Effe è solo in terza posizione. Vediamo la playlist completa con i 29 brani in gara.

La classifica delle canzoni di Sanremo 2025 più ascoltate su Spotify

Olly – Balorda nostalgia: 6,7 mln stream Fedez – Battito: 6,04 mln Tony Effe – Damme na' mano 4,2 mln stream Giorgia – La cura per me: 3,8 mln stream Rose Villain – Fuorilegge: 3,51 mln stream Achille Lauro – Incoscienti Giovani: 3,7 mln stream Bresh – La tana del granchio: 3,3 mln stream Elodie – Dimenticarsi alle 7: 3,2 mln stream Shablo, Guè, Joshua, Tormento – La Mia Parola (feat. Guè, Joshua, Tormento): 3 mln stream Coma_Cose – Cuoricini 2,7 mln stream Irama – Lentamente: 2,7 mln stream Lucio Corsi – Volevo essere un duro 2,57 mln stream Brunori Sas – L'albero delle noci 2,5 mln stream Rkomi – Il ritmo delle cose 2,3 mln stream Gaia – Chiamo io chiami tu 2,2 mln Francesca Michielin – Fango in paradiso 2,1 mln stream Simone Cristicchi – Quando sarai piccola 2,1 mln stream Willie Peyote – Grazie ma no grazie 2,1 mln stream Noemi – Se t'innamori muori 1,9 mln stream Clara – Febbre 1,8 mln stream The Kolors – Tu con chi fai l'amore 1,8 mln Rocco Hunt – Mille vote ancora 1,6 mln Sarah Toscano – Amarcord 1,6 mln stream Serena Brancale – Anema e core 1,6 mln stream Joan Thiele – Eco: 1,4 mln stream Francesco Gabbani – Viva la vita 1,4 mln stream Modà – Non ti dimentico 1,4 mln stream Marcella Bella – Pelle diamante 945mila stream Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore 848mila stream