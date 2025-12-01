stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Tony Effe papà trendy: per la passeggiata con Priscilla indossa gli stivali rosa da oltre 2mila euro

Tony Effe non ha perso il suo innato animo trendy da quando è diventato papà. Per l’uscita domenicale con Priscilla ha infatti indossato degli stivali rosa iper griffati.
Segui il nuovo profilo di Fanpage.it, ora anche su Google.
A cura di Valeria Paglionico
11 CONDIVISIONI
Immagine

Tony Effe è diventato papà da quasi 2 mesi e, sebbene non abbia mai rilasciato commenti sulla questione, è evidente che la cosa abbia reso più felice che mai. Quando ha saputo che la fidanzata Giulia De Lellis aspettava Priscilla, non ha esitato a dedicarle un tatuaggio sul viso e, una volta nata, si è lasciato immortalare con la piccola tra le braccia (con tanto di orologio a lei dedicato). Nelle ultime ore ha ancora una volta reso omaggio alla bimba, uscendo con lei con un paio di stivali total pink: ecco chi li ha firmati e quanto costano.

Il look dai dettagli rosa di Tony Effe

È anni, ormai, che gli accessori total pink da uomo sono stati sdoganati: finalmente il rosa non viene più considerato un colore "riservato" alle donne, è una tinta adatta a tutti, super glamour e dall'animo vitaminico. Tony Effe lo sa bene ma il motivo per cui lo sta indossando sempre non c'entra nulla con le tendenze di stagione. La verità è che vuole semplicemente rendere omaggio alla prima figlia, la piccola Priscilla. Per godersi una passeggiata mattutina con lei ha infatti abbinato un completo in denim nero con giacca sportiva e pantaloni over a una t-shirt a stampa leopard sui toni del rosa. Per completare il tutto ha poi scelto un paio di stivali pink.

Tony Effe con gli stivali rosa
Tony Effe con gli stivali rosa

Chi ha firmato gli stivali pink di Tony Effe

Gli stivali rosa di Tony Effe non potevano che essere griffati. Si tratta di un modello firmato 424 by Guillermo Andrade, per la precisione i Marathon Pink alla caviglia in pelle di vitello martellata. Hanno la punta tonda, dettagli con pannello sovrapposto invecchiato, zip posteriore e suola in gomma scanalata. Quanto costano? Sugli e-commerce di moda di lusso vengono venduti a 2.440 euro. Insomma, il rapper non perde occasione per rendere omaggio alla piccola Priscilla ma lo fa sempre con lo stile glamour che lo contraddistingue.

Leggi anche
Giulia De Lellis e Tony Effe, la prima foto di coppia con Priscilla è con gli accessori griffati
Stivali 424 by Guillermo Andrade
Stivali 424 by Guillermo Andrade
Look da star
Moda e lifestyle
11 CONDIVISIONI
Immagine
Travel
Cosa cambia da oggi nei pagamenti dei passaporti
In Norvegia senza smartphone, il viaggio offline di Fiammetta verso l'aurora boreale
In Norvegia senza smartphone, il viaggio offline di Fiammetta verso l'aurora boreale
Perché Ryanair elimina tutti i voli verso una famosa meta turistica: quando inizia lo stop
Perché Ryanair elimina tutti i voli verso una famosa meta turistica: quando inizia lo stop
Il Regno di Frozen diventa realtà: quando apre le porte l'attrazione Disney
Il Regno di Frozen diventa realtà: quando apre le porte l'attrazione Disney
No a ciabatte e pigiama: gli USA chiedono il dress code in aereo
No a ciabatte e pigiama: gli USA chiedono il dress code in aereo
Ponte dell'Immacolata, i borghi più belli e originali da visitare
Ponte dell'Immacolata, i borghi più belli e originali da visitare
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views