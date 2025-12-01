Tony Effe papà trendy: per la passeggiata con Priscilla indossa gli stivali rosa da oltre 2mila euro

Tony Effe è diventato papà da quasi 2 mesi e, sebbene non abbia mai rilasciato commenti sulla questione, è evidente che la cosa abbia reso più felice che mai. Quando ha saputo che la fidanzata Giulia De Lellis aspettava Priscilla, non ha esitato a dedicarle un tatuaggio sul viso e, una volta nata, si è lasciato immortalare con la piccola tra le braccia (con tanto di orologio a lei dedicato). Nelle ultime ore ha ancora una volta reso omaggio alla bimba, uscendo con lei con un paio di stivali total pink: ecco chi li ha firmati e quanto costano.

Il look dai dettagli rosa di Tony Effe

È anni, ormai, che gli accessori total pink da uomo sono stati sdoganati: finalmente il rosa non viene più considerato un colore "riservato" alle donne, è una tinta adatta a tutti, super glamour e dall'animo vitaminico. Tony Effe lo sa bene ma il motivo per cui lo sta indossando sempre non c'entra nulla con le tendenze di stagione. La verità è che vuole semplicemente rendere omaggio alla prima figlia, la piccola Priscilla. Per godersi una passeggiata mattutina con lei ha infatti abbinato un completo in denim nero con giacca sportiva e pantaloni over a una t-shirt a stampa leopard sui toni del rosa. Per completare il tutto ha poi scelto un paio di stivali pink.

Tony Effe con gli stivali rosa

Chi ha firmato gli stivali pink di Tony Effe

Gli stivali rosa di Tony Effe non potevano che essere griffati. Si tratta di un modello firmato 424 by Guillermo Andrade, per la precisione i Marathon Pink alla caviglia in pelle di vitello martellata. Hanno la punta tonda, dettagli con pannello sovrapposto invecchiato, zip posteriore e suola in gomma scanalata. Quanto costano? Sugli e-commerce di moda di lusso vengono venduti a 2.440 euro. Insomma, il rapper non perde occasione per rendere omaggio alla piccola Priscilla ma lo fa sempre con lo stile glamour che lo contraddistingue.

