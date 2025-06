Quanto costa il nuovo orologio (a colori) di Fedez con oro, diamanti e pietre preziose

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Fedez è uno dei grandi protagonisti dell'estate 2025: da qualche settimana a questa parte ha lanciato Scelte Stupide, il duetto con Clara che sembra essere destinato a diventare un tormentone, e ora lo sta promuovendo tra apparizioni televisive ed esclusivi show nelle piazze italiane. Nelle ultime ore, in particolare, ha preso parte alle prime registrazioni di Battiti Live, il festival estivo che ha fatto tappa a Molfetta, e ne ha approfittato per sfoggiare uno dei suoi gioielli più appariscenti e preziosi: ecco quanto vale l'orologio d'oro e pietre preziose che ha indossato.

Fedez a Battiti Live con l'orologio di lusso

Da sempre appassionato di orologi di lusso, per la prima registrazione di Battiti Live 2025 Fedez ne ha indossato uno dei più preziosi della sua collezione (che vanta modelli unici nel loro genere che spesso valgono quanto una casa). Lo ha rivelato lui stesso in un selfie post esibizione, nel quale si è immortalato in auto con indosso ancora i vestiti del live, delle patch anti-occhiaie sotto gli occhi e il polso in vista con i tatuaggi e il gioiello extra lusso in primissimo piano. Dopo il modello pink da quasi 400mila euro che aveva sfoggiato qualche settimana fa al Gran Prix di Monaco, ora il rapper ha preferito un Rolex scintillante, per la precisione un GMT-Master II a effetto multicolor.

Rolex GMT–Master II

Quanto costa l'orologio di Fedez

Il Rolex GMT‑Master II indossato da Fedez è in oro giallo 18 carati, con corona arricchita da 76 diamanti incastonati e una lunetta girevole bidirezionale impreziosita da 18 zaffiri blu taglio baguette, 18 rubini taglio baguette, 22 diamanti taglio baguette e 1 diamante taglio trilione. Il quadrante è nero e le lancette sono dorate, dettagli che lo rendono ancora più sofisticato e raffinato. Qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di lusso viene venduto a oltre 90.000 euro, anche se, trattandosi di un modello custom, il suo valore potrebbe anche superare i 100.000 euro a seconda del peso e delle pietre preziose scelte.

Fedez con il Rolex multicolor