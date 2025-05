video suggerito

Fedez al Gran Premio di Monaco sfoggia l’orologio rosa da quasi 400mila euro Fedez è volato nel Principato di Monaco per seguire il Gran Premio e sui social sta documentando nei minimi dettagli la vacanza di lusso che si è concesso per l’occasione. In quanti hanno notato l’orologio rosa che sfoggia al polso? Ecco chi lo ha firmato e quanto costa. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per Fedez il Gran Premio F1 di Monaco è un appuntamento fisso e anche quest'anno, nonostante gli impegni lavorativi, non ha voluto rinunciarci. Volato nel Principato con qualche giorno di anticipo rispetto all'inizio delle gare, si è concesso una vacanza extra lusso a bordo di un maxi yacht privato proprio come nel 2024. Ora si sta servendo dei social per documentare l'esperienza, concentrandosi soprattutto sulla quotidianità fatta di aperitivi vista mare, giri in elicottero e feste esclusive. È stato proprio nelle ultime ore che il cantante ha sfoggiato un orologio originale e prezioso con il cinturino total pink: ecco chi lo ha firmato e quanto costa.

Il nuovo orologio pink di Fedez

Non è la prima volta che Fedez sfoggia un orologio di lusso, anzi, ne possiede così tanti che si può parlare di una vera e propria collezione. Ha Rolex in oro, Patek Philippe tempestati di diamanti ed esclusivi Richard Mille total white. L'ultimo arrivato lo ha sfoggiato al Gran Premio di Formula 1 di Monaco, quando lo ha lasciato intravedere nelle numerose Stories che ha postato di recente. Si tratta di un cronografo dallo stile sportivo firmato sempre Richard Mille, per la precisione il modello sdoppiante automatico RM 65-01 con cassa in Carbon TPT e quadrante in vetro zaffiro, al quale ha aggiunto un appariscente cinturino di gomma in rosa acceso.

Fedez con l'orologio Richard Mille

Perché l'orologio di Fedez costa quanto una casa

L'orologio rosa sfoggiato da Fedez viene definito il più complesso mai prodotto dai laboratori Richard Mille ed è per questo che vanta un valore da capogiro.

Leggi anche Fedez ha al polso un orologio in oro e pietre preziose da 90 mila euro

Fedez con l'orologio di lusso

Il modello col cinturino pink non si trova facilmente sugli e-commerce di moda di lusso, dunque probabilmente il cantante ha chiesto di farselo personalizzare con un tocco vitaminico, al momento possono essere acquistate solo le varianti con cinturino rosso o nero, il cui prezzo si aggira tra tra i 379.000 e i 397.000 euro. Audace, tecnico e iconico: l'orologio di Fedez è un vero e proprio gioiellino per gli amanti del lusso.

Orologio Richard Mille RM 65-01