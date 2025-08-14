Fedez col Rolex di diamanti: la new entry nella collezione di orologi costa 85 mila euro

New entry nella collezione di orologi di Fedez, che è un grande appassionato di gioielli e accessori di lusso. Questo regalo è un Rolex in oro e diamanti.

Nuovo orologio nella collezione preziosa di Fedez, che sa bene come accessoriare i propri look e renderli glamour. Anelli, collane, bracciali, orologi non mancano mai nelle occasioni speciali, per garantirsi un aspetto da star: sono i tocchi lussuosi su cui mettere l'accento, per distinguersi. Spesso, infatti, si tratta di creazioni personalizzate e uniche. La new entry mostrata sui social è un Rolex che non passa inosservato.

Fedez, passione gioielli

Nessuno sa brillare quanto Fedez! I diamanti e le pietre preziose sono la sua passione, nelle occasioni speciali. Di recente si è regalato una collana unica al mondo, un pezzo d'alta gioielleria strutturato nei colori in modo da rendere l'idea di un tramonto sul mare. È un capolavoro tutto italiano di Alessandro Bernini. Unico è anche l'anello in diamanti e oro commissionato ancora a Bernini, realizzato appositamente per il rapper.

Ha un significato: rappresenta la duplicità, Yin e Yang, difatti si chiama "Anello dell'anima a due facce". Nella sua collezione di gioielli spiccano anche diversi orologi pregiati. Possiede un Richard Mille da oltre 500 mila euro, un modello rosso fuoco della stessa Maison dunque ugualmente di grande valore, un Patek Philippe scintillante tempestato di diamanti, un modello esclusivo rosa. Di recente è stato avvistato con al polso un Rolex GMT‑Master multicolor con diamanti incastonati. E a proposito di Rolex: ne possiede anche un altro simile al precedente.

Quanto costa il nuovo orologio

Il nuovo Rolex in possesso del rapper sembrerebbe essere un regalo, ricevuto per celebrare l'inizio di una nuova collaborazione professionale. Il modello è simile a uno che Fedez già ha sfoggiato di recente, ma con alcune dettagli differenti. Pur essendo un Rolex GMT-Master II SaRu, infatti, è in oro bianco a differenza dell'altro. In aggiunta ci sono anche 23 diamanti più 18 zaffiri e 18 rubini incastonati sulla lunetta.

SaRu, infatti, significa proprio SApphires e RUbins. È un orologio difficile da trovare: online si può risalire ad alcune aste e lo si trova presso alcuni rivenditori specializzati con la compravendita dell'usato di lusso. Il prezzo è ovviamente da capogiro, visto il valore dell'oggetto: 85 mila euro, ma su altri siti il prezzo lievita anche a 90 mila circa. Insomma, qualcosa di davvero speciale.