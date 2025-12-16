Fedez si prepara a Sanremo 2026 tra patch anti-occhiaie e orologio da oltre 300mila euro

Fedez sarà a Sanremo 2026 con Marco Masini col brano Male Necessario, come si sta preparando all’esperienza? Con la fidanzata Giulia Honegger tra patch anti-occhiaie e orologi di lusso.

Il 2026 ancora deve cominciare ma per Fedez si preannuncia un anno ricco di grandi novità. Il prossimo febbraio, infatti, ritornerà al Festival di Sanremo ma questa volta in compagnia di Marco Masini, con cui presenterà il brano Male Necessario. Nel 2025 era arrivato in top 5 con Battito e fin dal primo momento aveva fatto parlare di sé, visto che poco prima dell'evento Fabrizio Corona aveva lanciato la "bomba" del tradimento a Chiara Ferragni con Angelica Montini (a cui dedicò le strofe scritte per il duetto sulle note di Bella Stronza). Come si sta preparando a questa nuova esperienza sanremese? Passando le giornate con la fidanzata Giulia Honegger tra patch anti-occhiaie e orologi di lusso.

Fedez e Giulia Honegger con le patch anti-occhiaie coordinate

Poche ore dopo la partecipazione a Sarà Sanremo, dove ha annunciato il nome del brano che presenterà con Marco Masini all'Ariston, Fedez si è mostrato in compagnia della fidanzata Giulia Honegger. Non si sa se i due si sono concessi un viaggetto rilassante insieme o se semplicemente stavano rientrando a Milano dalla Liguria, ma. la cosa certa è che si sono scattati un selfie di coppia a bordo di un jet privato. Lei indossa una maxi felpa col cappuccio, lui una t-shirt nera che lascia in vista i tatuaggi sulle braccia, ma c'è un dettaglio ben preciso che li rende coordinati: entrambi usano delle patch anti-occhiaie per ridurre gli effetti della stanchezza sul viso.

Fedez e Giulia Honegger

Quanto costa l'orologio bianco di Fedez

Il dettaglio che balza subito all'occhio dei fashion addicted incalliti? Fedez sfoggia al polso un prezioso orologio total white. Di tratta di un modello firmato Richard Mille, per la precisione il modello RM 055 Bubba Watson in titanio grado 5. Creazione tecnica, innovativa e sportiva, presenta una scheletratura estrema con basamento e ponti trattati con pvd e Titalyt. Il movimento è meccanico e il bilanciere a spirale libera lo rende incredibilmente resistente. Qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di orologi di lusso viene venduto a oltre 370.000 euro. Non è la prima volta che Fedez lo indossa, lo aveva già fatto nel video di Sexy Shop, il brano realizzato con Emis Killa, ma ora lo ha rispolverato per il viaggio di coppia con Giulia.