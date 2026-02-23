stile e Trend
Festival di Sanremo 2026

Il portafortuna di Fedez a Sanremo 2026: i disegni di Leone e Vittoria per fare in bocca al lupo al papà

Fedez arriva Sanremo, pronto per la 76esima edizione del Festival. In un recente post di Instagram parla di come si senta meglio e mostra gli adorabili disegni di auguri dei due figli.
A cura di Elisa Capitani
Il disegno di Leone per Fedez e Sanremo
Manca solo un giorno all'inizio della 76esima edizione del Festival di Sanremo e la maggior parte dei concorrenti sono già arrivati per prepararsi alla competizione. Tra i big di quest'anno ritorna il nome di Fedez, che aveva già partecipato alla 75esima edizione con Battito, un brano che parlava della sua depressione, trovandosi in un momento particolarmente delicato e difficile della sua vita. Quest'anno partecipa invece in coppia con l'amico e artista Marco Masini, portando insieme il brano Male necessario e consolidando così il rapporto artistico nato dopo la serata delle cover del 2025.

Il disegno di Vittoria per Fedez a Sanremo
Il ritorno di Fedez a Sanremo

Il 2024 e il 2025 sono stati due anni che hanno messo davvero alla prova la salute fisica e mentale di Fedez: tra gli strascichi del tumore neuroendocrino del pancreas , il divorzio da Chiara Ferragni, la morte della nonna Luciana e l'organizzazione per vedere i figli che ama sopra ogni cosa, Leone e Vittoria.

Fedez mentre si allena e si prepara per Sanremo
Con Battito, si è esibito sul palco di Sanremo presentandosi con un look total black e lenti a contatto nere per rappresentare tematiche a lui care come la depressione e la lotta contro i propri demoni. Quest'anno però Fedez sembra essersi ripreso e stare meglio.

Il look di Fedez alla prima serata di Sanremo 2025.
Il divorzio con la Ferragni è ormai finalizzato e lui sembra essere andato avanti con Giulia Honegger, stilista milanese con cui sta insieme dal 2025 e che, secondo alcune indiscrizioni, forse lo renderà papà per la terza volta. Si approccia al Festival con una nuova prospettiva: "I periodi più duri, più incasinati, più spaventosi sono spesso quelli che, col tempo, diventano i ricordi più preziosi", scrive in un post su Instagram, a indicare come non sempre si può avere il controllo su tutto quello che ci succede, ma che possiamo comunque ricavarci qualcosa di bello.

Fedez e Giulia Honegger
I disegni per papà Fedez di Leone e Vittoria

Il cuore di questa nuova visione deve essere giunto a Fedez proprio dai figli, presenti nelle foto dell'ultimo post di Instagram. Tra queste, Fedez ha fatto un adorabile collage con i due disegni di auguri che gli hanno fatto Leone e Vittoria, sui quali ci sono anche parole di incoraggiamento per il loro papà come "Auguri per Sanremo", con infinite "o" e l'immagine del papà che canta sul palco con una folla di fan che balla e canta davanti.

Fedez e Silvio al Festival di Sanremo 2025
Anche nel disegno di Vittoria, rigorosamente in rosa, il papà è come un vero e proprio supereroe che canta davanti a tante persone, tra le luci e un palco gigante. Non manca poi l'affetto del cane di Fedez, Silvio, il golden retriver adottato nel 2024, che viene visto scodinzolare mentre Fedez suona la chitarra.

I disegni di Leone e Vittoria
