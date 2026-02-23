Il portafortuna di Fedez a Sanremo 2026: i disegni di Leone e Vittoria per fare in bocca al lupo al papà

Il disegno di Leone per Fedez e Sanremo

Manca solo un giorno all'inizio della 76esima edizione del Festival di Sanremo e la maggior parte dei concorrenti sono già arrivati per prepararsi alla competizione. Tra i big di quest'anno ritorna il nome di Fedez, che aveva già partecipato alla 75esima edizione con Battito, un brano che parlava della sua depressione, trovandosi in un momento particolarmente delicato e difficile della sua vita. Quest'anno partecipa invece in coppia con l'amico e artista Marco Masini, portando insieme il brano Male necessario e consolidando così il rapporto artistico nato dopo la serata delle cover del 2025.

Il disegno di Vittoria per Fedez a Sanremo

Il ritorno di Fedez a Sanremo

Il 2024 e il 2025 sono stati due anni che hanno messo davvero alla prova la salute fisica e mentale di Fedez: tra gli strascichi del tumore neuroendocrino del pancreas , il divorzio da Chiara Ferragni, la morte della nonna Luciana e l'organizzazione per vedere i figli che ama sopra ogni cosa, Leone e Vittoria.

Fedez mentre si allena e si prepara per Sanremo

Con Battito, si è esibito sul palco di Sanremo presentandosi con un look total black e lenti a contatto nere per rappresentare tematiche a lui care come la depressione e la lotta contro i propri demoni. Quest'anno però Fedez sembra essersi ripreso e stare meglio.

Il look di Fedez alla prima serata di Sanremo 2025.

Il divorzio con la Ferragni è ormai finalizzato e lui sembra essere andato avanti con Giulia Honegger, stilista milanese con cui sta insieme dal 2025 e che, secondo alcune indiscrizioni, forse lo renderà papà per la terza volta. Si approccia al Festival con una nuova prospettiva: "I periodi più duri, più incasinati, più spaventosi sono spesso quelli che, col tempo, diventano i ricordi più preziosi", scrive in un post su Instagram, a indicare come non sempre si può avere il controllo su tutto quello che ci succede, ma che possiamo comunque ricavarci qualcosa di bello.

Fedez e Giulia Honegger

I disegni per papà Fedez di Leone e Vittoria

Il cuore di questa nuova visione deve essere giunto a Fedez proprio dai figli, presenti nelle foto dell'ultimo post di Instagram. Tra queste, Fedez ha fatto un adorabile collage con i due disegni di auguri che gli hanno fatto Leone e Vittoria, sui quali ci sono anche parole di incoraggiamento per il loro papà come "Auguri per Sanremo", con infinite "o" e l'immagine del papà che canta sul palco con una folla di fan che balla e canta davanti.

Fedez e Silvio al Festival di Sanremo 2025

Anche nel disegno di Vittoria, rigorosamente in rosa, il papà è come un vero e proprio supereroe che canta davanti a tante persone, tra le luci e un palco gigante. Non manca poi l'affetto del cane di Fedez, Silvio, il golden retriver adottato nel 2024, che viene visto scodinzolare mentre Fedez suona la chitarra.