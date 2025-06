video suggerito

Cosa ha indossato Giulia De Lellis per il baby shower della figlia Priscilla Ieri Giulia De Lellis e Tony Effe hanno organizzato il baby shower per la piccola Priscilla, festeggiando in una location da sogno con amici e parenti. Cosa ha indossato la futura mamma per l’occasione? Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia De Lellis e Tony Effe diventeranno presto genitori: a poco più di un anno dall'ufficializzazione della loro storia d'amore, aspettano la prima figlia, è una femminuccia e si chiamerà Priscilla. Nelle ultime settimane, però, i due non si erano fatti vedere insieme, facendo insinuare a tutti una presunta crisi. Nelle ultime ore hanno smentito ogni pettegolezzo apparendo fianco a fianco al baby shower della piccola in arrivo. Per festeggiare la futura nascita della primogenita i futuri mamma e papà hanno organizzato un mega party all'aperto con amici e parenti, documentando tutto sui social con foto e video. Cosa ha indossato l'influencer per la giornata speciale?

La location del baby shower di Priscilla

Dove è stato organizzato il baby shower della piccola Priscilla? Al Relais Appia Antica, una villa da sogno alle porte di Roma con un immenso giardino verdeggiante e una piscina esterna.

Relais Appia Antica

Si tratta di una location che di solito ospita dei matrimoni da fiaba ma che in questa occasione è stata trasformata in un parco giochi a prova di bambino con gadget a tema, dolci colorati e attività per i più piccoli.

Leggi anche Giulia De Lellis mostra il primo album di foto per Priscilla: è rosa e con il nome ricamato a mano

Il buffet dei dolci

All'esterno i prati sono stati decorati con tovaglie da pic-nic, fiori e accessori personalizzati per la bimba, mentre all'interno è stato allestito un maxi buffet con pietanze di ogni tipo. Sebbene Giulia abbia preferito godersi la giornata lontana dai social, sua cugina Alice De Lellis ha condiviso tutti i dettagli sul suo profilo.

I gadget personalizzati

Il look per il baby shower di Giulia De Lellis

Cosa ha indossato la futura mamma per il baby shower della figlia? Per la prima parte della festa, quella in piscina, ha sfoggiato un due pezzi goffrato color glicine, un modello con reggiseno con spalline larghe e tanga che le ha permesso di lasciare in bella vista il pancione.

Giulia De Lellis in bikini

Per completare il tutto ha scelto occhiali da sole scuri e cappello di paglia. Per la serata, invece, ha preferito uno slip dress mini color crema con dettagli in pizzo sulla scollatura, drappeggi in vita e gonna a ruota sopra il ginocchio. Non è mancato il dettaglio di lusso: i sandali a ciabattina di Hermès, ovvero gli Oran in pelle rosa cipria (prezzo 610 euro). Cosa dire, invece, di Tony Effe? Ha puntato sullo stile casual con bermuda cargo, camicia a quadretti abbottonata fin sopra al collo e mocassini sportivi.

Giulia De Lellis con sandali Hermès