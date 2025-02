Il significato dei tatuaggi di Tony Effe sul viso e sul corpo

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Tony Effe, alias Nicolò Rapisarda, è tra i Big in gara del Festival di Sanremo 2025, al quale partecipa col brano intitolato Damme na mano. Per lui si tratta della prima volta sul palco dell'Ariston e, così come tutti gli altri colleghi, si sta preparando al meglio per rendere l'esperienza speciale. Ad accompagnarlo ci sarà la fidanzata Giulia De Lellis, che però starà bene attenta a sostenerlo "dietro le quinte", così da non rubargli la scena. Da sempre icona fashion dallo stile glamour e griffato, anche a Sanremo proverà a dare il meglio di lui in fatto di look. A renderlo iconico sono soprattutto i tatuaggi che ha su tutto il corpo, dal viso alle gambe: quali sono e cosa significano?

I tatuaggi sul viso di Tony Effe

Sul viso Tony Effe ha tre tatuaggi molto visibili: sulla parte alta della guancia destra c'è una piccola croce, simbolo della dinamicità della vita, mentre a sinistra, per la precisione sopra il sopracciglio, si è tatuato la scritta "Dark".

I tatuaggi sul viso

Probabilmente si tratta di un riferimento alla Dark Polo Gang, il gruppo musicale trap che lui stesso ha formato e che ha segnato l'inizio della sua carriera nel 2014. Dallo stesso lato ma appena sotto l'attaccatura dei capelli c'è invece la scritta "Sweet", che potrebbe essere un rimando alla sua natura dolce e romantica. Sulla tempia, infine, ha la raffigurazione di un Cupido (realizzato da Alessandro Capozzi), un disegno che diventa invisibile quando ha i capelli lunghi.

I tatuaggi su viso e tempia

Le scritte, i simboli e la ragnatela tatuata sul collo

Tra i tatuaggi in vista di Tony Effe ci sono quelli che decorano il collo. La ragnatela che lo ricopre nella sua totalità potrebbe essere un simbolo di forza e resilienza nelle situazioni difficili e la cosa particolare è che è arricchita dal numero 1991, il suo anno di nascita.

I tatuaggi sul collo

Sulla parte bassa del collo ha invece una grossa scritta "Ti Amo", mentre sotto l'orecchio sinistro c'è un altro Cupido ma in versione femminile con sopra un piccolo cuoricino. Dal lato destro, invece, ha una grossa spada appuntita e la linguaccia iconica dei Rolling Stones.

La spada e la linguaccia sul collo

I tatuaggi sulle braccia e sulle mani

Le braccia di Tony Effe sono completamente tatuate e i disegni indelebili raffigurano le figure più svariate, dalle pistole al numero 1991 (il suo anno di nascita), fino ad arrivare ai decori "riempitivi" total black. I più appariscenti sono quelli ispirati alle immagini religiose che ha sue due bicipiti, primo tra tutti la Madonna stilizzata sul braccio sinistro.

I tatuaggi su braccia e mani

Sulla mano destra Tony ha due tatuaggi molto evidenti: sul palmo si è fatto imprimere il numero 17 (il suo giorno di nascita), mentre sulle dita ha la scritta "Rich", ovvero "Ricco", con una diversa lettera in caratteri gotici su ogni dito.

Il 17 tatuato sulla mano

Poco sopra al pollice, inoltre, ha la scritta "Taylor" (in riferimento alla sua ex fidanzata storica Taylor Mega). Sulla mano destra, invece, le dita sono decorate con le lettere "Sosa", ovvero il soprannome che ha reso popolare con la canzone Love Sosa. Il suo significato? È un riferimento al rapper americano Chief Keef che Tony associa all'immagine di "boss", dunque a uno status di rispetto e potere.

L'immagine religiosa sul bicipite

Il significato dei tatuaggi sul corpo

Tony Effe ha tatuato praticamente tutto il corpo, anche le zone che non sono visibili quando è vestito. Sul petto, ad esempio, continua la ragnatela che parte dal collo ed è decorata con tre grossi ragni, un volto femminile che fa una linguaccia e un mitra.

I tatuaggi sul petto

Ricompare anche il 17, numero a cui il rapper è particolarmente legato perché nato proprio il 17 maggio.

La Madonna sul braccio

Sulla pancia, invece, ha un grosso teschio sovrapposto a delle ossa incrociate, mentre all'altezza dell'ombelico ha la scritta stilizzata "No snitch", ovvero "No spia". Sulla schiena sta completando il disegno di un clown "malefico" con l'espressione arrabbiata e i denti appuntiti, che potrebbe essere il simbolo della complessità delle emozioni umane.

Il clown sulle spalle

Una tigre giapponese con sotto la scritta "Glory" sulla coscia sinistra, la scritta "Rione" con sotto il disegno del viso di una statua antica sulla parte anteriore del polpaccio sinistro: Tony non ha lasciato quasi nessun lembo di pelle "libero" dall'inchiostro indelebile.

I tatuaggi sulle gambe

Così facendo, ha impresso sul corpo alcuni simboli che hanno segnato la sua crescita e la sua carriera, rendendo letteralmente iconico il suo stile.