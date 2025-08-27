Fedez fa un nuovo tatuaggio in Sardegna: qual è il significato del disegno sul palmo della mano

Fedez ha organizzato una tattoo session durante la vacanza in Sardegna e ne ha approfittato per fare un nuovo tatuaggio: cosa raffigura e qual è il suo significato simbolico?

Fedez sta trascorrendo l'estate in Sardegna, per la precisione nella maxi villa a Porto Cervo in cui era stato anche lo scorso anno dopo la separazione da Chiara Ferragni. Con lui ci sono una serie di amici che lo seguono in tutte le serate e la nuova fidanzata Giulia Honegger, una stilista emergente Made in Milano. Il rapper sembra essersi lasciato definitivamente alle spalle il matrimonio e ora trascorre le sue giornate tra gite in barca, feste fino all'alba e tour in giro per l'Italia. Sarà perché è letteralmente rinato o semplicemente perché vuole sigillare con qualcosa di indelebile questo momento della sua vita, ma la cosa certa è che ha fatto un nuovo tatuaggio: ecco cosa raffigura e qual è il significato simbolico.

La tattoo session a casa di Fedez

Ieri pomeriggio Fedez ha ospitato una tattoo session nella casa in Sardegna in cui soggiorna da settimane: ha infatti chiamato "a domicilio" Luke.A.Ashley, un famoso tatuatore con base a Londra specializzato in tatuaggi sui palmi delle mani. A decorare la pelle con l'inchiostro indelebile non è stato solo lui ma anche la sua assistente Eleonora Sesana e la fidanzata Giulia Honegger, che non hanno resistito alla tentazione di lasciarsi imprimere un disegno nella parte interna della mano. Il rapper, in particolare, ha fatto una scelta dal significato simbolico che ha documentato con foto e video sui social. Dopo essersi mostrato sofferente mentre l'artista gli infilava l'ago nella pelle, ha rivelato il risultato finale: un cuore con un occhio che piange al suo interno, trapassato da spade appuntite.

Fedez con Luke.A.Ashley

Il significato simbolico del cuore trafitto

Qual è il significato del nuovo tatuaggio di Fedez? La didascalia che il rapper ha condiviso sotto la foto ha lasciato intendere la simbologia nascosta dietro al disegno. Nella Stories ha scritto "Il dolore è necessario", come se volesse fare riferimento al fatto che tutte le esperienze negative che ha vissuto fino ad ora, dalla malattia al divorzio, fossero state essenziali per renderlo forte e temprato com'è oggi. Il cuore "in lacrime", nonostante sia stato trafitto da ben tre spade appuntite, continua a essere integro. Insomma, a quanto pare Fedez non riesce proprio a resistere alla passione per i tatuaggi e in ogni momento "topico" della sua vita sente la necessità di imprimere qualche disegno simbolico sulla pelle.