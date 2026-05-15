Francesco Chiofalo: il tatuaggio istantaneo in anestesia totale simboleggia una scelta di vita

Francesco Chiofalo è stato il primo in Italia a fare un tatuaggio istantaneo in sala operatoria e sotto anestesia totale: seduta unica da 8 ore senza dolore.

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Di interventi estetici Francesco Chiofalo ne ha fatti tanti, alcuni particolarmente discussi. Il tema chirurgia è stato al centro dell'intervista recente rilasciata a Belve, dove a Francesca Fagnani il 37enne ha confermato ritocchi a barba, naso, orecchie, labbra, persino occhi: ha cambiato il colore da nocciola ad azzurro. Il suo sogno? L'allungamento delle gambe: pochi centimetri in più che però, lo aiuterebbero con l'autostima e nel lavoro.L'ex concorrente di Temptation Island è anche un appassionato di tatuaggi. Ne ha diversi, sparsi sul corpo e ben visibili: collo, braccia, mani, petto.

Alla collezione ne ha aggiunto uno davvero speciale. Ha infatti fatto da tester per una nuova tecnica: il tatuaggio istantaneo. A differenza di quello tradizionale richiede una sola seduta ed elimina del tutto il dolore, perché si procede sotto anestesia generale. Francesco Chiofalo è il primo in Italia ad essersi sottoposto a questo intervento. È stato seguito, prima e dopo la sala operatoria, da Stefano Corti de Le Iene, per testimoniare tutto il processo, durato 8 ore.

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Francesco Chiofalo ha scelto un disegno geometrico che va a occupare tutta la schiena: decisamente vistoso. Questi disegni geometrici sono tra i più gettonati. Solitamente vengono scelti da chi ha molto senso estetico, da chi considera la pelle una vera e propria tela da decorare con ordine. A differenza di un qualunque simbolo, infatti, un tattoo geometrico alla vista appare particolarmente armonioso, pur nella sua complessità, data dalla combinazione di forme semplici come cerchi, linee, triangoli. Nell'insieme, vanno a creare uno schema complesso con un risultato molto accattivante.

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Più che il significato della geometria in sé, però, in questo caso il tattoo ha un significato che va ben oltre. Questo tatuaggio è il simbolo di una precisa scelta di vita, di un preciso modo di intendere la relazione col proprio corpo. Francesco Chiofalo ha fatto da tester per un intervento nuovo, si è sottoposto per primo alla sperimentazione. Lui stesso ha ammesso di aver ricevuto uno sconto sulla seduta per questo motivo, ma ha sottolineato di aver comunque pagato. Non è stata una sponsorizzazione, insomma: 5000 euro per il tattoo e 8000 euro per sala operatoria più anestesia.

Il nuovo tattoo va a rendere ancora più visibile, va a spiegare meglio la sua estetica orientata a modifiche anche drastiche e radicali, fatte in nome di un miglioramento. Il miglioramento è inteso in varie forme: stare meglio col suo corpo, avere un'immagine più attraente nel mercato del lavoro, attrarre più brand, essere guardato (anche dalle donne). Nel servizio de Le Iene ammette candidamente con la sua risata ormai inconfondibile: "Sai come sarà gelosa la mia fidanzata?".