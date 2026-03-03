Eddie Brock fa l’ultimo posto a Sanremo e si fa tatuare il numero 30 sulla mano

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sanremo 2026 si è chiuso col trionfo di Sal Da Vinci, con la sua "Per sempre si". Al polo opposto della classifica si è piazzato invece Eddie Brock, con "Avvoltoi". Il cantante ha preso con sportività la "sconfitta" e questo ultimo posto. Lo ha trasformato nel suo ennesimo tatuaggio.

Il significato del tatuaggio di Eddie Brock

Quando sei un grande fan di tatuaggi, ogni scusa è buona per aggiungerne uno nuovo alla collezione! Eddie Brock, infatti, non ci ha pensato due volte e ha deciso di sigillare l'esperienza sanremese proprio con un tattoo, rendendo la sua prima presenza all'Ariston un ricordo indelebile anche sulla pelle. Il suo debutto alla kermesse è arrivato sulla scia del successo del brano "Non è mica te". In gara ha portato una canzone che racconta di un rapporto di amicizia che non riesce ad evolvere in altro, perché la protagonista cade sempre in relazioni tossiche con uomini sbagliati, quindi fugge da chi la ama davvero. Purtroppo, il brano non ha convinto e ha chiuso 30esimo nella classifica definitiva, rivelata nella finale di sabato.

La storia di Sanremo insegna che non sempre le canzoni meno gradite alla kermesse sono quelle che poi vengono dimenticate, anzi: alcune trovano la loro fortuna proprio a gara finita. Basti pensare a "Sesso occasionale" di Tananai, che pure si era piazzata ultima a Sanremo 2022, diventando però un tormentone nei mesi successivi e consegnando al successo l'artista. Tra l'altro, l'ultimo posto è vantaggioso anche per il Fantasanremo: regala ben 30 punti!

Eddie Borck con ironia ha dunque voluto scherzare su questo ultimo posto, giocarci con ironia. È quindi andato nello studio del tatuatore Claudio Cellarosi. Suo è il tatuaggio di coppia di Claudia Gerini e figlia, ma ne ha realizzati anche per Giulia Stabile, Isobel Kinnear e altri volti noti. Il cantante ha optato per il numero 30 sulla mano. Lo stesso tattoo lo hanno fatto anche Lorenzo Iaschi e Vincenzo Leone, con cui ha cofirmato il testo della canzone.