Il testo e il significato di Avvoltoi di Eddie Brock a Sanremo 2026: le relazioni tossiche e la fuga dall’amore

Eddie Brock, Sanremo 2026

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eddie Brock, nome d'arte di Edoardo Iaschi, esordisce al Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Avvoltoi". Il giovane cantautore romano arriva alla kermesse dopo il grande successo la scorsa estate di "Non è mica te" e porta sul palco dell'Ariston un brano sulle relazioni tossiche e sulle dinamiche che i protagonisti si impongono per non lasciarsi ferire in questo rapporto. La canzone è stata scritta e composta da Eddie Brock e dal producer Vincenzo Leone, che aveva curato il suo ultimo progetto "Amarsi è la rivoluzione".

"Avvoltoi" è una ballad pop che ricalca il modello cantautoriale degli ultimi progetti del cantautore romano: al centro della storia, un protagonista maschile combattuto tra il voler conquistare una donna con cui intrattiene "solo" un'amicizia, e il volerla proteggere da uomini che "ti girano intorno" e "dicono sempre di esser degli eroi", lasciando poi solo "il mascara che cola" e un letto vuoto.

Nel breve percorso del brano è possibile leggere anche la fase di innamoramento del protagonista che si "morde la lingua fino a sanguinare". Tutto questo fino collima poi nella realizzazione del protagonista, che osserva come la donna preferisca fuggire, farsi del male, "per la paura che ti fa sempre scappare da questo amore". Le sabbie mobili di questo rapporto lasciano un alone di malinconia nel racconto, che non vede nessuno dei protagonisti felici.

Eddie Brock, nome d'arte di Edoardo Iaschi, esordisce al Festival di Sanremo 2026. Intercettato dai microfoni di RaiPlay, il cantautore romano ha descritto così "Avvoltoi": "Parla di un amore struggente e il coraggio per riconoscerlo. Ho pensato che fosse quella giusta per Sanremo perché in genere le mie canzoni dopo due settimane mi stancano: invece questa non l'ha fatto e quindi penso sia una bella canzone. Sto vivendo bene il mio primo Sanremo, con molta ansia, però è normale. Pian piano respireremo meglio, strada facendo".