Claudia Gerini e Linda Zampaglione, il significato del tatuaggio di coppia madre-figlia

Claudia Gerini e la figlia Linda Zampaglione sono andate insieme dal tattoo artist di fiducia: hanno fatto lo stesso tatuaggio e nello stesso posto.

Claudia Gerini e Linda Zampaglione hanno celebrato il rapporto madre-figlia con un tatuaggio di coppia. L'attrice ha due figlie. Rosa è nata nel 2004, quando era sposata con Alessandro Enginoli. Poi è nata Linda nel 2009, avuta da Federico Zampaglione, il cantante dei Tiromancino (con cui non sta più insieme da tempo). Insieme alla secondogenita ha fatto un salto nello studio romano di Claudio Cellarosi: è stato lui a occuparsi di madre e figlia e delle loro schiene!

Il significato del tatuaggio

Madre e figlia hanno scelto un tatuaggio identico, posizionato al centro della schiena, appena sotto la nuca. Il disegno, realizzato con linee molto sottili e poco marcate, raffigura due libellule con le ali aperte. "Non lo famo strano…lo famo bello" ha commentato il tattoo artist, ovviamente riprendendo una delle battute più celebri di Carlo Verdone, quella del film Viaggi di nozze, in cui lui interpretava Ivano e Claudia Gerini vestiva i panni di Jessica.

La libellula è tradizionalmente un simbolo associato alla rinascita, alla trasformazione, alla libertà. È una celebrazione della leggerezza, di una vita vissuta con coraggio e consapevolezza. Insomma, ha una valenza molto positiva, che madre e figlia evidentemente sentono molto vicina al loro sentire, al punto di volerla imprimere sulla pelle come promemoria e come conferma del solido legame che le lega.

Fare un tatuaggio insieme è sicuramente un gesto forte: rappresenta un legame solido, che sia di amicizia, di amore, di fratellanza o altro. Un tattoo fatto con una persona cara diventa il simbolo di quell'unione, diventa qualcosa che inevitabilmente terrà legate quelle due persone per sempre. Possiedono tatuaggi di coppia madre-figlia anche Ambra Angiolini e Jolanda Renga (due disegni che si completano messi vicini), Antonella Clerici e Maelle (una frase in cui credono molto), Ornella Muti e Naike Rivelli (delle farfalle colorate).