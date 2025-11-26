Ornella Muti e Naike Rivelli, il significato del secondo tatuaggio di coppia madre-figlia

Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli non hanno resistito e hanno fatto il bis: hanno aggiunto un altro tatuaggio di coppia. Questo è il secondo per loro, legatissime da sempre, molto affiatate e complici in tutto. Stavolta hanno scelto un simbolo importante.

Il tatuaggio di Ornella Muti e Naike Rivelli

Un tatuaggio è per sempre, è un modo per imprimere sulla pelle un ricordo, qualcosa che non si vuole cancellare, che si vuole portare sempre con sé. Ornella Muti e Naike Rivelli in passato già avevano sancito il loro legame madre-figlia con un tattoo. Adesso sono tornate nello studio del tatuatore per fare il bis. Si sono rivolte a uno studio milanese, dove hanno trovato la creatività e lo spirito artistico di un team disposto ad esaudire il loro desiderio. Le due hanno scelto lo stesso posto per il tatuaggio: il braccio destro. Su quello sinistro, Naike Rivelli ha invece un serpente attorcigliato. "È il tatuaggio della mia metamorfosi" ha detto in un Reel, mostrandosi "nelle grinfie" del tatuatore. Il soggetto che le ha ispirate è la farfalla.

Il significato del tatuaggio di coppia

Sul braccio di Ornella Muti ha trovato posto una farfalla blu, su quello di sua figlia quattro farfalle colorate. La farfalla è da sempre un simbolo di libertà: le ali evocano questo concetto, l'idea di svincolarsi da tutto e tutti in autonomia e totale indipendenza. Ma è anche un simbolo di trasformazione e rinascita: non si può dimenticare che era un bruco, un bruco che diventa qualcosa di diverso, dunque incarna il cambiamento, la crescita, anche il superamento dei propri limiti o comunque di una certa fase di vita destinata a finire. La farfalla, nella sua forza, rappresenta anche la fragilità e leggerezza: è dunque icona di complessità e dualismo. In particolare proprio la farfalla blu è quella che più di tutte rimanda alla serenità, alla pace interiore, al cambiamento positivo, all'armonia, alla spiritualità.