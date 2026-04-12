Riaprono I Giardini di Villa della Pergola, i più belli d’Italia con la fioritura di 40 varietà di glicine

La novità della riapertura primaverile è la Glicine Masterclass Experience, per immergersi completamente nella fioritura di aprile e maggio.

Instagram @giardinivilladellapergola

La primavera è particolarmente colorata e intensa a Villa della Pergola, ad Alassio nel ponente Ligure: merito della fioritura dei glicini tra aprile e maggio, che rende questo parco ancora più magico. Il paesaggio che si crea in questo periodo dell'anno lo rende un vero e proprio angolo di Paradiso.

E pensare che oggi, tutto questo avrebbe potuto essere solo un sogno. Nel 2006, infatti, la villa e il parco circostante potevano essere cancellati da un pericoloso progetto edilizio. È stato l'intervento della famiglia Ricci a salvare il complesso, interessato da un ampio intervento di restauro dell'architetto paesaggista Paolo Pejrone. Pulitura, messa in sicurezza degli spazi, arricchimento delle fioriture e creazione delle rinomate collezioni botaniche di glicini: tutto questo ha reso i Giardini di Villa della Pergola una delle meraviglie botaniche della riviera ligure.

Instagram @giardinivilladellapergola

Villa della Pergola nacque nel 1860 circa, come dimora privata del Generale Montagu McMurdo e di sua moglie Lady Susan Sarah Napier: la loro idea era un edificio principale immerso nel verde tra agrumi, piante di vite, ulivi, boschetti di cipressi, piante ornamentali, fontane e le pergole con le rose. I successivi proprietari hanno continuato ad arricchire la collezione botanica del Parco, che ha continuato a crescere, di bellezza e di fama. Nel 2022 i Giardini sono stati eletti Il Parco più Bello d'Italia, definiti dalla giuria del concorso: "meta di impareggiabile bellezza che affaccia sull’acqua". Nel 2025 I Giardini di Villa della Pergola sono anche diventati Partner Garden della Royal Horticultural Society.

Oggi i 22 mila metri quadrati dei Giardini ospitano una vasta collezione di agrumi, pini marittimi, mirti, ulivi, mandorli, cipressi, cedri, palme. Ci sono poi le fioriture stagionali di ortensie, oleandri, pelargoni odorosi, bouganville, gelsomini, ginkgo biloba, più i fiori di loto e le ninfee che vivono nei laghetti e nelle fontane del parco. La fioritura più attesa, però, è quella dei glicini: oltre 40 varietà diverse per forma e colore.

Instagram @giardinivilladellapergola

La novità della riapertura primaverile del parco è proprio la Glicine Masterclass Experience, un percorso guidato di due ore con il responsabile dei Giardini per approfondire coi visitatori l'aspetto botanico, con spiegazioni pratiche sulla cura delle piante. Insomma, un'esperienza sul campo, tra pergolati e terrazze più la visita nel Garden Museum, per conoscere anche tutta la storia del complesso. È un'idea nata per festeggiare i vent'anni dal salvataggio dei Giardini di Villa della Pergola.

Instagram @giardinivilladellapergola

La Masterclass Experience si svolgerà dall'1 aprile al 3 maggio tutti i giorni in due fasce orarie: alle 11 e alle 15.30. Il biglietto costa 29 euro, 22 euro a prezzo ridotto. L'accesso ai Giardini, invece, avviene tutti i giorni in specifici slot orari: 09.30, 11:30, 15.00, 17.00. La visita è possibile solo con visita guidata di 80 minuti: biglietto intero 19 euro e biglietto ridotto 15 euro.