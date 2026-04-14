Iberia sospende i voli diretti per Cuba: la compagnia aerea riaprirà la rotta a novembre

Sono tempi duri per il settore travel, messo in ginocchio dalla guerra in Iran. Non solo alcuni aeroporti, quelli nei Paesi del Golfo, sono stati costretti a chiusure e cancellazioni improvvise, il prolungamento del conflitto sta anche provocando degli incredibili rincari sul carburante, mandando le compagnie aeree in emergenza. Dopo che Ryanair la scorsa settimana aveva annunciato la cancellazione di alcune tratte, ora è arrivata anche la decisione di Iberia: a partire da giugno interromperà temporaneamente i voli diretti tra Madrid e Cuba.

Quando saranno sospesi i voli Madrid-Cuba

La compagnia aerea spagnola Iberia ha annunciato che da giugno a ottobre cancellerà temporaneamente i voli diretti che collegano Madrid e Cuba, il motivo? Le difficoltà economiche in cui versa il paese. L'isola, che dagli anni '60 è sotto l'embargo degli Stati Uniti, ha visto la situazione peggiorare con l'inizio della guerra, vista la scarsa domanda turistica che ne è derivata. Per far fronte al caro carburante l'azienda aerea si è vista costretta a interrompere la tratta, ormai diventata poco richiesta. La decisione riguarda solo i collegamenti diretti per Cuba, mentre tutte le altre rotte nazionali e internazionali della compagnia restano invariate. Per tutto il mese di aprile i voli di andata e ritorno Madrid-Cuba continueranno a operare tre volte alla settimana, a maggio la loro frequenza sarà ridotta a due viaggi settimanali, mentre a giugno verranno sospesi.

Come si potrà raggiungere Cuba dalla Spagna

I voli diretti Madrid-Cuba rimarranno disponibili per la prenotazione a partire da novembre, quando, stando alle previsioni di Iberia, la rotta potrà essere riaperta. Naturalmente, se le circostanze dovessero peggiorare, le cose potrebbero andare diversamente. Come fare per raggiungere Cuba dalla Spagna durante il periodo di stop? Chi vuole viaggiare lo stesso a bordo di Iberia potrà volare alla volta di Panama e da lì proseguire con un velivolo di Copa Airlines (con cui Iberia ha fatto un accordo di code-sharing). Gli uffici all'Avana della compagna aerea spagnola rimarranno sempre aperti per assistere i clienti, così da fronteggiare al meglio l'attuale situazione eccezionale.