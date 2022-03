Elisabetta Gregoraci, il compleanno di Nathan Falco Briatore è con sneakers e felpe coordinate Elisabetta Gregoraci ha organizzato una piccola festa per i 12 anni del figlio, Nathan Falco Briatore. Per l’occasione hanno scelto un outfit casual e sportivo.

A cura di Giusy Dente

Instagram @elisabettagregoracireal

Elisabetta Gregoraci ama moltissimo il suo lavoro, ma la famiglia resta al primo posto. La showgirl ha un rapporto davvero speciale col figlio Nathan Falco Briatore, nato dal matrimonio con l'imprenditore Flavio Briatore. I due si sono separati nel 2017, dopo oltre un decennio insieme, ma sono rimasti in ottimi rapporti. Proprio a febbraio, in occasione del 42esimo compleanno, la Gregoraci è volata a Dubai per i festeggiamenti, che si sono tenuti proprio nel noto Billionaire dell'ex compagno, presente al party assieme ad altri amici. E ovviamente c'era anche Nathan Falco Briatore, che oggi compie 12 anni.

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore, un rapporto speciale

La showgirl a Fanpage.it si è definita una mamma apprensiva: "Sono sempre lì: hai messo la canottiera, dove sei, torna presto". Ha anche ammesso di controllarlo con una app! Ma sa benissimo che è giusto che faccia le sue esperienze e che trovi la sua strada autonomamente, senza per forza percorrere le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo. In effetti sembra che il dodicenne al momento non abbia queste intenzioni. Ha debuttato in tv a febbraio, partecipando a Verissimo proprio assieme alla mamma, ma al momento è più orientato al mondo della musica che a quello della televisione: "Vorrebbe fare il dj".

Instagram @elisabettagregoracireal

Una festa per Nathan Falco Briatore

Il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore compie oggi 12 anni e l'occasione non poteva passare inosservata! La showgirl, impegnata durante il giorno in Puglia per un progetto di lavoro, è rientrata a casa e ha organizzato una piccola festicciola allo scoccare della mezzanotte. Messi da parte gli outfit trendy del set, la showgirl ha optato per un look più sportivo e casual: mamma e figlio hanno festeggiato in tuta e sneakers bianche, con delle felpe grigie coordinate.

Leggi anche Jeannette Thatu, la nanny di Nathan Falco Briatore

Insieme hanno spento le candeline dell'immancabile torta, circondati da fiori e palloncini, col numero 12 e con le tre iniziali del festeggiato. Alle loro spalle c'è un quadro colorato su cui si legge "Love is the answer" e proprio l'amore è un valore fondamentale per la showgirl, che ha scritto una dolce dedica per il figlio su Instagram, allegando diverse foto insieme di questi anni: "Sei l'amore mio, l’unico indiscusso amore della mia vita, il mio tutto e questo non cambierà mai. Quando parlo di lui mi emoziono".