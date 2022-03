Elisabetta Gregoraci, dalla moda alla vita da mamma: “Nathan Falco vuole diventare dj o calciatore” Elisabetta Gregoraci ha partecipato alla Milano Fashion Week che si è appena conclusa. Tra sfilate e impegni fashion, ha parlato a Fanpage.it, rivelando alcuni dettagli della sua vita da mamma, i progetti futuri e il “nuovo modo” di fare moda dopo la pandemia.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci non è solo una delle showgirl più amate del nostro paese, è anche un'icona fashion simbolo della bellezza e dello stile tipicamente italiano. Ha partecipato alla Milano Fashion Week dedicata all'Autunno/Inverno 2022-23 che si è conclusa qualche giorno fa, ha seguito le sfilate direttamente dalle prime file del front-row, da quella di Genny a quella di Elisabetta Franchi, due dei brand che spesso l'hanno vestita agli eventi pubblici. Audaci look rosso fuoco, completi a pois e tacchi a spillo: tra i suoi mille impegni glamour, Elisabetta ha parlato a Fanpage.it, rivelando alcuni dettagli della sua vita da mamma, i progetti futuri e il "nuovo modo" di fare moda dopo la pandemia.

Elisabetta Gregoraci: "È bellissimo essere tornati alla moda di sempre"

La Milano Fashion Week appena terminata si è tenuta completamente in presenza, una assoluta novità dopo che per due anni a causa della pandemia le sfilate sono dovute andare in scena in formato virtuale o con un pubblico ridotto. Elisabetta Gregoraci non potrebbe esserne più felice e, dopo essere tornata agli show fashion in prima persona, ha commentato entusiasta dicendo:

È bellissimo arrivare tardi, è bellissimo ritrovare il traffico. È bellissimo che dopo due anni siamo davvero ritornati alla moda di sempre (quasi), all'80%. È bello per tutti noi, per quelli che ci lavorano, per la gente e c'è di nuovo quel grandissimo entusiasmo e quell'energia.

Nel settembre 2020, ovvero quando la pandemia sembrava essere stata superata, Elisabetta Gregoraci è entrata nella casa del Grande Fratello Vip. In quel mondo "ovattato" di distanziamento sociale forzato non ha saputo nulla della situazione esterna in peggioramento fino a qualche settimana prima dell'uscita dal reality. A proposito di quell'esperienza surreale ha dichiarato:

Non avevamo in realtà la percezione di quello che stava succedendo, solo verso la fine ci hanno avvisato e abbiamo vissuto come tutti questo dramma, è da due anni che è cambiata completamente la nostra vita. Vogliamo però essere sempre positivi e ottimisti e speriamo di essere in dirittura d'arrivo veramente.

Elisabetta Gregoraci alla sfilata A/I 2022–23 di Genny

Elisabetta Gregoraci mamma apprensiva: "Seguo Nathan con un'app"

Nathan Falco Briatore, il figlio nato dal matrimonio ormai finito con Flavio Briatore, è la persona più importante della sua vita e a dimostrarlo sono le numerose e dolcissime Stories che la showgirl realizza in sua compagnia. Che tipo di mamma è la Gregoraci? Ne ha parlato a Fanpage.it dicendo:

Sono una mamma fisica, apprensiva, italiana. Sono sempre lì: "Hai messo la canottiera", "Dove sei?", "Torna presto". Adesso ha preso questa abitudine di fare una passeggiata con gli amici da soli, lui non lo sa ma abbiamo la posizione, quindi diciamo che a distanza cerco di controllarlo. Sta diventando grandicello, è giusto che faccia le sue esperienze.

Elisabetta Gregoraci in Elisabetta Franchi alla MFW

Nathan Falco, cosa farà da grande il figlio della Gregoraci?

Spesso i figli delle star vogliono seguire le orme dei genitori e, considerando il fatto che Nathan ha una mamma e un papà decisamente noti, non si esclude che un giorno possa avere il desiderio di lavorare nel mondo dello spettacolo. Al momento, però, pare che non ne abbia alcuna intenzione e a rivelarlo è stata mamma Elisabetta. Le sue parole sono state:

Lui vorrebbe fare il dj perché è appassionato di musica o il calciatore. Mi ha chiesto Instagram perché tutti i suoi amici lo avevano, quindi anche lui è nel mondo social ma lo usa con grande tranquillità al momento, poi vedremo.

Cosa dire, invece, dei progetti futuri della showgirl? Il lavoro è la sua priorità: ha chiuso sei campagne e ha preannunciato che tornerà presto anche in tv. A questo punto, dunque, non resta che aspettare l'annuncio ufficiale delle novità in arrivo.