Elisabetta Gregoraci vola a Dubai: la seconda festa di compleanno è in rosa bubblegum Dopo la festa di compleanno a Monte Carlo, Elisabetta Gregoraci è volata al Billionaire di Dubai per un altro party esclusivo.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci continua a festeggiare. E quale migliore occasione, se non il compleanno, per sfoggiare uno dei suoi look migliori? Dopo il party in un ristorante di Monte Carlo, in compagnia di pochi intimi amici, la conduttrice televisiva è volata a Dubai, città che frequenta molto spesso. Ci era stata proprio pochi mesi fa, alloggiando in un lussuoso albergo, ma anche lo scorso anno aveva optato per la meta araba per una vacanza invernale. Aveva iniziato il 2021 anticipando l'estate sotto il sole dell'Arabia, indossando i suoi bikini di lusso sulle incantevoli spiagge del posto. Stavolta, data la ricorrenza speciale, ha fatto un salto in un altro luogo a lei caro: il Billionaire Dubai.

Elisabetta Gregoraci festeggia con Flavio Briatore e Nathan Falco

Dopo aver festeggiato assieme ad alcune persone care in un ristorante di Monte Carlo, Elisabetta Gregoraci ha organizzato una seconda festa per il 42esimo compleanno, ma stavolta a Dubai. La città ospita una delle sedi del Billionaire, la nota catena di locali di proprietà di Flavio Briatore, ex marito della conduttrice.

I due sono stati insieme dal 2008 al 2017, anno della separazione. Il loro unico figlio, Nathan Falco, ha 12 anni e di recente ha fatto il suo debutto in televisione: è stato, proprio assieme alla mamma, ospite di una puntata di Verissimo.

Per la serata in discoteca la Gregoraci ha indossato un tubino aderentissimo senza maniche color rosa bubblegum con spacco posteriore; ha completato il look con dei sandali griffati. Si tratta di un modello firmato Aquazzurra, Babe Sandal in raso di seta color argento con tacco a spillo e dettaglio scintillante sulla punta aperta: un fiocchetto di cristalli. Sul sito ufficiale costano 795 euro. La giacca di jeans ha dato un tocco più casual al look della neo 42enne, sempre glamour in tutti i suoi outfit.