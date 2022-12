Elisabetta Gregoraci a Cortina con gli stivali yeti: il look da neve è furry Elisabetta Gregoraci è stata a Cortina per qualche giorno e ne ha approfittato per sfoggiare un adorabile look da neve. L’accessorio più originale? Gli stivali da yeti.

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze di Natale sono ufficialmente partite per Elisabetta Gregoraci e non può fare a meno di documentare tutto sui social, dove tra jet privati e location da sogno fa sognare i suoi followers. Da qualche giorno a questa parte ha lasciato Montecarlo e, accompagnata dal figlio Nathan Falco Briatore (con tanto di nuovo look), si sta godendo un po' di meritato relax al termine di un anno super intenso. La prima tappa di questa pausa professionale è stata Cortina, dove si è lasciata immortalare in versione regina delle nevi sullo sfondo di meravigliosi panorami invernali. L'accessorio trendy che ha aggiunto un tocco di originalità all'outfit? Gli stivali yeti.

Al motto di "Few hours in Cortina", Elisabetta Gregoraci si è lasciata immortalare sullo sfondo delle Dolomiti innevate. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look in pieno stile invernale? Niente total red o dettagli sparkling, la showgirl ha preferito il total black anche se non si adegua alla perfezione mood natalizio di questi giorni. Ha abbinato un paio di leggings aderenti in total black a un maglione in tinta decorato con il ricamo di uno sciatore sul petto, completando il tutto con un bomber coordinato con delle stelle applicate sulle spalle (questi due ultimi capi sono firmati L' Équilibriste e costano rispettivamente 249 euro e 685 euro).

Elisabetta Gregoraci con bomber e maglione L’ Équilibriste

Elisabetta Gregoraci con le scarpe must dell'inverno

L'unico dettaglio che lascia intendere che ci avviciniamo al Natale? La pochette a stampa tartan firmata MC2 Saint Barth. A fare la differenza nel look da neve di Elisabetta Gregoraci sono stati però gli stivali, un modello "da yeti" ricoperto di pelliccia total black che le ha permesso di combattere il freddo con stile e originalità. La moda furry ha travolto anche la showgirl di origini calabresi, dando l'ennesima prova del fatto che gli accessori pelosi sono in assoluto il must del momento. In quanti si ispireranno a Elisabetta per aggiungere un tocco glamour alle loro vacanze sulla neve?