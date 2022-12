Nathan Falco Briatore, il nuovo look è col cappello griffato e il cuore rasato tra i capelli Nathan Falco Briatore è ormai un vero e proprio divo e non sorprende che ogni suo cambio look generi un certo scalpore. Nelle ultime ore ha aggiunto delle “romantiche” rasature all’acconciatura e ha sfoggiato un accessorio iper griffato.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci e suo figlio Nathan Falco Briatore sono legatissimi e lo dimostrano ogni volta che si mostrano sui social fianco a fianco. Sono letteralmente inseparabili: viaggiano insieme, si concedono delle cenette di coppia e si danno alle più svariate attività senza mai rimanere per troppo tempo a distanza. Non sorprende, dunque, che la mamma showgirl lo mostri spesso nelle sue Stories social, documentando nei minimi dettagli degli adorabili siparietti familiari. Ad oggi Nathan ha 12 anni e può essere considerato già un vero e proprio divo, basti pensare al fatto che la scorsa estate ha calcato per la prima volta un red carpet al fianco dei genitori.

Il nuovo taglio di Nathan Falco Briatore

Nathan Falco Briatore è destinato a diventata una vera e propria celebrità e a dimostrarlo è lo scalpore che genera ogni suo cambio look. Qualche settimana fa si era tagliato i capelli in modo drastico ma è nelle ultime ore che ha aggiunto un dettaglio davvero originale all'acconciatura. A rivelarlo è stata mamma Elisabetta, che lo ha immortalato di spalle facendo un primo piano sulla nuca. Sebbene non abbia modificato l'acconciatura, il 12enne ha aggiunto una rasatura a forma di cuoricino poco sopra il collo. Si tratterà di una dedica romantica a qualche sua spasimante o semplicemente di un guizzo di stile sopra le righe? L'unica cosa certa è che la Gregoraci ha commentato la foto con una didascalia "a tema", ovvero con il commento "My love".

Il nuovo look di Nathan Falco Briatore

Nathan Falco ama gli accessori griffati

Sebbene appaia solo di spalle nella foto social condivisa dalla Gregoraci, è possibile riconoscere diversi accessori iper griffati nel look di Nathan. Innanzitutto indossa la giacca di una tuta Palm Angels, per la precisione il modello in camoscio color tabacco decorata con le righe arcobaleno sulle maniche. Sulla testa, inoltre, sfoggia un cappellino con visiera di Burberry, per la precisione il berretto da baseball in cotone con l'iconico motivo vintage check. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison britannica viene venduto a 290 euro. Insomma, l'erede dell'impero imprenditoriale di Flavio Briatore sembra avere già la passione per le griffe proprio come la mamma: quale sarà il suo prossimo look fashion?

