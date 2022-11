Nathan Falco Briatore cambia look: capelli rasati sui lati e tagli sul sopracciglio Nathan Falco Briatore ha cambiato look e a rivelarlo è stata mamma Elisabetta Gregoraci. Si è tagliato i capelli, rasandoli sui lati della nuca, e ha fatto delle piccole incisioni sul sopracciglio.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci è molto attiva sui social, dove ogni giorno documentato tutti i suoi impegni nei minimi dettagli, dalle uscite con gli amici ai progetti lavorativi, fino ad arrivare alle dolci serate trascorse col figlio Nathan Falco Briatore. Quest'ultimo diventa spesso protagonista delle foto e delle Stories della mamma, dando prova di condividere con lei un rapporto così profondo e affiatato da essere quasi simbiotico. Non sorprende, dunque, che sia stata proprio la showgirl a rivelare il drastico cambio look del figlio: ecco la nuova acconciatura dell'erede di Flavio Briatore.

Il selfie di Nathan e mamma Elisabetta Gregoraci

La scorsa estate Nathan Falco Briatore ha debuttato su un red carpet di fama internazionale e da quel momento in poi è diventato un vero e proprio divo. Certo, mamma Elisabetta fa in modo di tenerlo il più possibile lontano dai riflettori ma, vivendo con lui a Montecarlo, inevitabilmente lo mostra spesso nelle Stories. Dopo aver documentato il suo primo giorno di scuola lo scorso settembre e averlo immortalato in total white con un look griffato, questa volta ha indirettamente rivelato il nuovo taglio di capelli del ragazzino. Mamma e figlio si sono scattati un selfie nello specchio del bagno in abiti casual, apparendo così legati da sembrare quasi due fidanzatini.

Nathan Falco Briatore ed Elisabetta Gregoraci

Il nuovo hair look di Nathan Falco Briatore

Se da piccolo Nathan portava il caschetto liscio, ora le cose sono cambiate. Dopo aver sfoggiato a lungo un taglio corto, ora ha stravolto l'acconciatura aggiungendo delle rasature laterali che hanno dato vita a una sorta di doppio taglio. La trasformazione dell'erede di casa Briatore non è finita qui: ha anche fatto dei piccoli tagli sul sopracciglio destro (in inglese chiamati eyebrow slits), così da diventare un vero e proprio "bad boy". Insomma, il figlio della Gregoraci sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più fashion: da grande vorrà seguire le orme della mamma nello spettacolo?