Nathan Falco Briatore col look sportivo: è cool con tuta bianca e accessori blu griffati “Very cool boy” ha scritto Elisabetta Gregoraci allegando una foto di suo figlio Nathan Falco Briatore: indossa un look sportivo griffato bianco e blu.

Elisabetta Gregoraci ha un legame molto forte con suo figlio Nathan Falco Briatore: quando non è alle prese con shooting fotografici o set televisivi ama passare il tempo libero con lui. Si è definita una mamma apprensiva e ha anche ammesso di seguirlo a volte utilizzando una app! Al momento il dodicenne non ha sviluppato una passione vera e propria per il mondo dello spettacolo, dunque è presto per dire se seguirà le orme materne. Qualche passo in quella direzione comunque lo ha mosso: ha fatto il suo debutto televisivo nel salotto di Verissimo e assieme ai genitori ha sfilato sul red carpet di una serata di gala questa estate. Sembra però che sogni un futuro nel mondo del calcio o della musica, come dj. Al momento, nonostante la giovanissima età, ricopre anche la carica di CEO di una società.

Elisabetta Gregoraci, mamma orgogliosa di Nathan Falco Briatore

Elisabetta Gregoraci è molto presente sui social, dove testimonia quotidianamente la sua vita, divisa tra famiglia e lavoro. Nathan Falco Briatore è spesso protagonista dei contenuti che condivide con fan e follower. Li abbiamo visti trascorrere insieme una serata in discoteca questa estate a Capri e l'uno non perde mai un compleanno dell'altra. La conduttrice a marzo scorso ha organizzato per il figlio un party casalingo in tuta e lui era presente al party di sua madre, che ha festeggiato i 42 anni al Billionaire di Dubai.

Lo stile di Nathan Falco Briatore

Nathan Falco Briatore ha un profilo Instagram che usa pochissimo. Suo padre Flavio Briatore ha raccontato che su questo fronte ha ricevuto da entrambi i genitori un'educazione molto rigorosa: solo poche ore al giorno online, a orari prestabiliti. Dalle poche foto condivise, si nota che il dodicenne ha uno stile decisamente casual e sportivo: la tuta è il capo must del suo guardaroba, all'insegna della massima comodità.

Nei suoi outfit streetstyle non mancano mai dettagli griffati e di lusso. Nelle ultime Instagram Stories condivise da Elisabetta Gregoraci c'è anche il dodicenne, con un look bianco e blu. "Very cool boy" lo ha definito sua madre, decisamente orgogliosa e innamorata di lui. Il dodicenne indossa una tuta total white. Ha completato il look con accessori blu coordinati: cappellino della squadra di baseball LA Dodgers e tracolla Trapstar (brand londinese specializzato in streetwear) dello stesso colore.

Ai piedi sfoggia invece le sneakers di Off-White. Questa scarpa sportiva è nata per volontà di Virgil Abloh, fondatore del brand. Il modello rispecchia l'estetica di fine anni Ottanta-inizio anni Novanta e presenta influenze ibride street, running e basket. Costano sul sito ufficiale 425 euro. Non è il solo elemento griffato del look del dodicenne. In una foto, stavolta condivisa da lui stesso, è assieme a uno dei suoi idoli, il calciatore Federico Chiesa.

Indossa un inconfondibile capo firmato Louis Vuitton, come si nota dall'iconico motivo monogram. La Maison ha realizzato sia la T-shirt che il pullover, con quella particolare stampa dall'effetto sfumato dégradé che si vede nello scatto: la prima costa 750 euro e il secondo 990 euro. Non c'è che dire: Nathan Falco ama essere trendy e seguire la moda.