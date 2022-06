Flavio Briatore: “Non ho bisogno di badanti, il mio unico amore oggi è mio figlio Nathan” “L’unica storia affettiva che ho è quella con mio figlio”, racconta Briatore. “E poi alla mia età…spero soltanto di invecchiare bene, con qualcuno che mi sostenga e che mi dia felicità”.

Flavio Briatore ha scoperto la gioia di essere padre a tempo pieno. A 72 anni l'imprenditore di Montecarlo ha scoperto una nuova dimensione, quella fatta di quotidianità e affetti, più sostanza meno forma. "La felicità per me è stare con mio figlio, oggi mi appassiono alle cose normali", racconta in intervista a Sette, settimanale del Corriere della Sera. Nella sua vita resta un pilastro la figura di Elisabetta Gregoraci, ex compagna, mamma di suo figlio e punto di riferimento nella sua quotidianità.

Flavio Briatore non è legato a nessuna donna

Nessuna donna al fianco di Briatore. L'amore, quello passionale, sembra essere un capitolo chiuso, ma non per questo la sua vita è meno ricca di sentimenti. "L'unica storia affettiva per ora è quella con mio figlio", racconta. "E poi alla mia età…spero soltanto di invecchiare bene, con qualcuno che mi sostenga e che mi dia felicità", aggiunge. "Non ho bisogno di badanti. Ho solo necessità di passare del tempo con Nathan ed Elisabetta".

Sull'educazione del figlio entrambi genitori sono molto presenti. Tra i due, "forse è Elisabetta ad essere più rigida, ma le cose importanti le decidiamo insieme e troviamo sempre un accordo". A 14 anni, come promesso al papà, Nathan Falco andrà in collegio. Nel frattempo si prepara ad un'educazione rigorosa. "I social? Ha degli orari consentiti, un’ora – un’ora e mezza al giorno come limite. Al massimo alle 22.30 deve andare a dormire".

Il rapporto di Briatore con le sue ex

Ha fatto scalpore la foto scattata in Formula 1 dell'imprenditore insieme alle sue tre ex compagne, Elisabetta Gregoraci, Naomi Campbell ed Heidi Klum. Nessun rancore con nessuna di loro, anzi. Con tutte conserva un ottimo rapporto: "Alla base c’è la correttezza. Dopo un rapporto d’amore deve continuare, dovremmo sforzarci tutti di fare in modo che sia così", spiega Briatore. "Quello scatto è nato perché volevo cogliere un momento speciale. Naomi, Heidi ed Elisabetta. Le tre persone più importanti della mia vita. Ma ho conservato un ottimo rapporto con le ex meno famose, non ho mai detto a nessuna: “Non ti voglio mai più vedere”.