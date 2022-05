Briatore riunisce le sue ex, la foto con Elisabetta Gregoraci, Heidi Klum e Naomi Campbell è virale Flavio Briatore ha pubblicato su Instagram uno scatto inedito, che lo ritrae per la prima volta insieme a tre delle sue ex fidanzate: Naomi Campbell, Heid Klum e Elisabetta Gregoraci. La foto della “reunion”, avvenuta in occasione del Gran Premio di Monaco, ha fatto il giro del web.

A cura di Elisabetta Murina

Flavio Briatore in compagnia di tre ex fidanzate. Tutte insieme nello stesso luogo. Una foto così non si era mai vista. Ha fatto il giro del web lo scatto che ritrae l'imprenditore insieme a Elisabetta Gregoraci, Heidi Klum e Naomi Campbell, tre delle donne più importanti della sua vita. Immediati e numerosi i commenti sui social, dove non sono mancati messaggi scherzosi di "invidia" e ammirazione.

La foto di Flavio Briatore

Flavio Briatore ha incontrato le tre ex fidanzate in occasione del Gran Premio di Formula Uno, che si è svolto sul circuito di Monte Carlo, a Monaco. Una "reunion" improvvisa nel corso di un importante evento sportivo che sembra, a tutti gli affetti, aver portato la pace tra le donne più importanti nel passato dell'imprenditore, tra le quali non è sempre corso buon sangue. Elisabetta Gregoraci, Heidi Klum e Naomi Campbell sono sorridenti e si abbracciano tra loro accanto a Flavio Briatore, sorridente e sereno a sua volta.

Le storie di Flavio Briatore con Heidi Klum, Naomi Campbell ed Elisabetta Gregoraci

La prima con cui l'imprenditore ha avuto un relazione è stata la modella Naomi Campbell, dal 1998 al 2003. Quattro anni turbolenti, che sarebbero arrivati alla fine perché lei non avrebbe apprezzato il modo in cui lui la trattava. Poi nella vita di Flavio Briatore è arrivata Heidi Klum, che diversi anno dopo, nel 2014, lo ha reso padre "ufficialmente" per la prima volta di Leni (ha anche una primogenita che però non ha mai riconosciuto). Chiuso anche questo capitolo, l'imprenditore ha conosciuto Elisabetta Gregoraci, con la quale è convolato a nozze nel 2008 e da cui ha avuto il suo secondogenito Nathan Falco. Una relazione chiacchierata, finita diverse volte al centro di gossip, che oggi è un capitolo chiuso, anche se la coppia ha scelto di mantenere buoni rapporti per il bene del figlio.