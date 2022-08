Nathan Falco a Capri con Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: debutta sul red carpet in total white Nathan Falco Briatore era tra gli ospiti dell’evento di gala organizzato a Capri da Unicef e LuisaViaRoma. Insieme al papà Flavio e alla mamma Elisabetta Gregoraci ha fatto il suo debutto sul red carpet, apparendo elegantissimo in total white.

Lo scorso sabato sera l'isola di Capri è stata invasa dalle star: alla Certosa di San Giacomo si è infatti tenuto un gala di beneficenza organizzato da LuisaViaRoma e Unicef per raccogliere fondi per i più bisognosi. Al di là della guest star Jennifer Lopez, che si è scatenata sul palco con l'audace look animalier, ad attirare le attenzioni dei media sono state le celebrities che hanno preso parte alla serata, da Casey Affleck a Jared Leto, fino ad arrivare a Jamie Foxx e Spike Lee. Tra loro c'erano anche Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, che per la prima volta hanno portato con loro sul red carpet il figlio Nathan Falco.

Nathan Falco Briatore a Capri con la mamma e il papà

Nathan Falco Briatore sta crescendo e, complice il fatto che i genitori sono due star, partecipa spesso a eventi mondani e serate di gala. Da diversi giorni era a Capri con mamma Elisabetta, con lei aveva trascorso anche una nottata in discoteca, ma solo sabato è stato raggiunto anche dal papà Flavio Britatore e dalla sorella (illegittima) Leni Klum. Per lui la serata organizzata da LuisaViaRoma è stata decisamente speciale: ha calcato il primo red carpet della sua vita. Se la Gregoraci era apparsa raggiante in rosso fuoco, lui ha preferito il total white, anche se non è mancato un piccolo dettaglio coordinato alla mamma, che con orgoglio ha condiviso sui social le foto del primo tappeto rosso di coppia.

Nathan Falco col papà Flavio Briatore

Il look bianco e griffato di Nathan Falco Briatore

Per il primo red carpet della sua vita Nathan non poteva che dare il meglio di lui in fatto di stile. Ha puntato su un candido look total white e non sono mancati i dettagli griffati. Ha infatti abbinato dei pantaloni skinny bianchi a una camicia in tinta di Ralph Lauren, completando il tutto con un paio di sneakers bianche. Per la precisione si tratta delle Nike Custom Air Jordan 4 Retro, sono total white ma hanno il logo sulla linguetta rosso come l'abito di mamma Elisabetta. Nathan al polso ha poi sfoggiato dei braccialetti di cotone di Dior color sabbia (il set con due bracciali sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 350 euro). Il figlio di Briatore non ha forse tutte le carte in regola per diventare un divo?

