Flavio Briatore a Capri con Nathan Falco e Leni Klum, la prima foto con entrambi i figli insieme Flavio Briatore ha condiviso sui social uno scatto che lo ritrae con l’ex compagna Elisabetta Gregoraci e i due figli Nathan Falco e Leni Klum a Capri. È la prima volta che l’imprenditore si mostra sui social con la sua famiglia allargata al completo.

A cura di Elisabetta Murina

Flavio Briatore è in vacanza a Capri con la sua famiglia allargata. Per la prima volta l'imprenditore si mostra insieme all'ex compagna Elisabetta Gregoraci e ai due figli, Nathan Falco e Leni, avuti rispettivamente con la showgirl e con la modella tedesca Heidi Klum.

Briatore si mostra per la prima volta con entrambi i figli

Briatore è arrivato sull'isola per assistere al concerto benefico di Jennifer Lopez, organizzato da Unicef in collaborazione con il brand LuisaViaRoma. Insieme all'imprenditore c'è l'ex compagna Elisabetta Gregoraci e anche i due figli, Nathan Falco e Leni Klum. Il tutto immortalato in uno scatto condiviso sui social, che mostra per la prima volta la famiglia allargata riunita.

Leni Klum ha oggi 18 anni e anche se Briatore non l'ha mai riconosciuta ufficialmente, è comunque riuscito a creare con lei un bel rapporto. "Con Leni ci siamo visti anche questa estate a Capri, c'erano Elisabetta, Falco, la mamma Heidi, suo marito e i loro figli", ha raccontato in una passata intervista a La Repubblica. E anche Nathan Falco, che oggi ha 12 anni, sembra andare d'accordo con la sorella maggiore:

Falco è contento di avere una sorella. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi ha detto "papà io già lo sapevo". Ma non me ne aveva mai parlato, probabilmente per pudore. Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram. Avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti.

La foto di Briatore con le ex fidanzate

Non molto tempo fa aveva fatto il giro del web uno scatto che ritraeva Briatore durante una "reunion" del tutto particolare. In occasione del Grande Premio di Formula Uno, l'imprenditore si era mostrato sui social insieme alle donne più importanti della sua vita: Elisabetta Gregoraci, Heidi Klum e Naomi Campell. Tutte e tre sono sorridenti e si abbracciano tra loro accanto a Flavio Briatore, sereno e felice a sua volta.