Quanti figli ha Flavio Briatore: Leni Klum e il secondogenito Nathan Falco Flavio Briatore è padre di due figli avuti con due donne diverse. La primo genita si chiama Leni Klum ed è nata nel 2004 dalla relazione con la modella Heidi Klulm, mentre il secondo è Nathan Falco, avuto con l’ex compagna Elisabetta Gregoraci e oggi 12enne.

A cura di Elisabetta Murina

A sinistra Leni Klum, a destra Flavio Briatore con Nathan Falco

Flavio Briatore ha due figli: Leni Klum e Nathan Falco. La prima è nata nel 2004 dalla relazione con la modella Leni Klum, mentre il secondo genito invece è nato dalla relazione con Elisabetta Gregoraci e oggi ha 12 anni. Solo qualche giorno fa,l'imprenditore si è mostrato per la prima volta con la sua famiglia allargata, condividendo sui social uno scatto che lo ritraeva con la showgirl e i due figli a Capri, dove è arrivato per assistere al concerto di Jennifer Lopez.

La prima figlia Leni avuta con Heidi Klum e non riconosciuta da Briatore

Briatore è diventato padre per la prima volta nel 2004, quando dalla relazione con la modella Heidi Klum è nata Leni. Pur essendo sua figlia biologica, l'imprenditore non ha mai voluto riconoscerla ufficialmente e la bambina è stata infatti adottata da Seal, secondo marito della Klum. Fu lo stesso Briatore a raccontare in un'intervista di aver serenamente accettato che fosse l'ex compagna, insieme al musicista, a crescerla.

Oggi la ragazza ha 18 anni e sta seguendo le orme della madre, tanto che quando ne aveva 16 ha debuttato come modella, apparendo sulla copertina di Vogue Germany alla sua prima esperienza professionale. Leni ha mantenuto un bel rapporto con Briatore e anche con il suo secondo figlio, Nathan Falco. Quando l'imprenditore ha raccontato al ragazzo di avere una sorella, lui ha confessato di esserne già al corrente e che entrambi si seguivano sui social.

Flavio Briatore a Capri con i figli Leni e Nathan Falco e l’ex compagna Elisabetta Gregoraci

Chi è Nathan Falco, il figlio di Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci

Flavio Briatore è diventato padre per la seconda volta nel 2010, quando dalla relazione con Elisabetta Gregoraci è nato Nathan Falco. Il ragazzo ha oggi 12 anni e, stando alle ultime notizie, vivrebbe e frequenterebbe la scuola a Montecarlo. Nonostante i genitori si siano separati nel 2017, sta continuano ad avere un ottimo rapporto con entrambi, come testimoniano i diversi scatti pubblicati sui social in diverse occasioni, dai compleanni alle vacanze in famiglia.