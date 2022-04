Flavio Briatore: “Ho detto a Nathan Falco di sua sorella Leni, ma loro si seguivano già sui social” Flavio Briatore racconta in una lunga intervista a Repubblica di essere riuscito a confessare al figlio Nathan l’esistenza della sorella solo due anni fa. Si tratta di Leni, la figlia avuta dalla modella Heidi Klum.

A cura di Giulia Turco

Helen detta Leni è la figlia che Flavio Briatore ha avuto dalla modella Heidi Klum nel 2004. Pur essendo il suo padre biologico, l'imprenditore ha lasciato che le facesse da padre Seal, il cantante britannico entrato successivamente nella vita della modella. Di Leni, che sta per compiere 18 anni e che ha da poco debuttato come modella sulla copertina di Vogue, Briatore ha sempre parlato molto poco. In una lunga intervista a Repubblica, racconta come stanno le cose tra loro, l'amore a distanza e l'orgoglio per la giovane ragazza che, nonostante tutto, gli riempie il cuore: "Non solo è bellissima, ma è forte e indipendente. Io non ho nessun merito, ma sono orgoglioso di lei".

Come Nathan Falco ha scoperto di avere una sorella

E pensare che Leni e Nathan Falco, il figlio 12enne nato dal matrimonio tra Briatore ed Elisabetta Gregoraci, si conoscevano prima che il padre si decidesse a confessare al ragazzo l'esistenza di una sorella. "Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa e li mi ha detto ‘Papà, io lo sapevo già", racconta l'imprenditore a La Repubblica. "Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram. Avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti", spiega ammettendo di aver temporeggiato per un certo pudore. Oggi i rapporti della loro famiglia allargata sono buoni: "Con Leni ci siamo visti anche quest'estate a Capri, c’erano Elisabetta, Falco, la mamma Heidi suo marito (il musicista Tom Kaulitz) i loro figli. Io con Heidi mi sento. E Falco è contento di avere una sorella".

Flavio Briatore, Nathan Falco ed Elisabetta Gregoraci).

Il rapporto con Elisabetta Gregoraci

Resta una colonna incrollabile nella sua vita la mamma di Nathan Elisabetta Gregoraci, dalla quale Briatore si è separato nel 2017. Eppure i due vivono a 600 metri di distanza a Monaco e cercano di essere entrambi presenti nella quotidianità del figlio. "Elisabetta è una bravissima mamma, non abbiamo mai litigato", precisa. "Le storie iniziano e finiscono, ma non finisce la nostra famiglia", dice Briatore. In quanto al ragazzo, l'imprenditore ha intenzione di spedirlo in collegio nel giro di un paio d'anni: "Falco a 14 anni andrà in collegio. Finisce le medie a Montecarlo e poi per liceo e università, se la vuol fare, andrà fuori. A casa la vita è troppo comoda. In collegio i ragazzi si inquadrano e studiano".