Aisha dopo Amici torna sui social con una lettera, Todaro: “Ricordati cosa ti ho detto all’orecchio” Aisha dopo essere stata eliminata da Amici21 ha aggiornato il suo profilo Instagram con una lettera indirizzata a lei stessa: “Ricordati cosa ti ho detto all’orecchio” ha risposto Raimondo Todaro.

La quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi ha visto l'eliminazione degli allievi Aisha e Crytical. La giovane cantante è stata la prima eliminata della serata, consolata da Maria De Filippi e Lorella Cuccarini che l'hanno invitata ad essere orgogliosa del suo talento: "Sono felice di averti conosciuto. Sei piena di vita, una persona con tanta anima. Parli poco, ma quando parli ciò che dici ha un senso e a volte è meglio così. Spero tu capisca che non sei sola" ha detto la conduttrice. Aisha tra le lacrime ha ringraziato tutti prima di abbandonare il talent: "Sarà strano ritrovare la vita che avevo prima, non voglio in realtà. Spero che non sia così". Poi ha aggiornato il suo profilo Instagram con una lettera indirizzata a lei stessa.

Le parole di Aisha su Instagram

Aisha nelle ultime ore ha aggiornato il suo profilo Instagram con una lettera indirizzata a lei stessa. Dopo essere stata eliminata da Amici21, ha sottolineato i passi da gigante fatti in questi mesi:

Cara Aisha, vorrei averti trattata meglio. Troppe volte ti ho riempito la testa di cazzate, facendoti cadere ancor prima di riuscire a farti compiere i tuoi primi passi. Ne hai passate tante, te ne sei cercate troppe. Ma hai visto? Affidandoti al tempo tutto sembra andare meglio. Il tempo ti ha portato a vivere la tua vita attivamente, non più per inerzia. Il tempo ti ha portato a conoscere delle persone meravigliose che ti porterai dietro per tutta la vita. Sai, da oggi in poi ho voglia di prendermi cura di te. Ho voglia di prendermi cura dei tuoi sogni, delle tue paure, dei mille pensieri che ti hanno perseguitato per un’intera esistenza. Hai fatto passi da gigante e voglio che tu ne sia pienamente consapevole. Ti festeggerò tutti i giorni come fosse l’ultimo. Te lo prometto.

Poi ha ringraziato gli insegnati che hanno seguito il suo percorso, Maria De Filippi, i suoi compagni d'avventura e tutti coloro che lavorano dietro le quinte del talent show:

A tutti quelli che mi hanno capita e supportata, vi auguro di brillare sempre e di trovare qualcuno esattamente come voi. Grazie di tutto. Grazie a Maria, ai miei prof Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, a chi c’è stato dietro le quinte, ai coach, a chi ha seguito il mio percorso, ai ragazzi tutti. Vi voglio bene.

Il messaggio di Raimondo Todaro

