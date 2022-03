Flavio Briatore operato al tendine d’Achille: “Mi aspetta un periodo di immobilità” Flavio Briatore si è operato al tendine d’Achille, sottoponendosi ad un intervento di tenorrafia. L’imprenditore lo ha annunciato su Instagram pubblicando una foto, in cui si mostra con la gamba ingessata.

A cura di Ilaria Costabile

Flavio Briatore ha annunciato su Instagram di essersi sottoposto ad un intervento chirurgico che lo costringerà a stare fermo per qualche tempo. L'imprenditore ha pubblicato una foto in cui si mostra con la gamba ingessata e coperta da un tutore che dovrà portare per diverso tempo finché la riabilitazione non sarà completata. Non sono mancati commenti da parte di alcuni personaggi noti dello spettacolo, tra cui spunta anche quello di Elisabetta Gregoraci che sostiene il suo ex compagno.

L'annuncio dell'operazione

Un annuncio scritto sia in italiano che in inglese, per raccontare un momento particolare della sua vita, che ha costretto Flavio Briatore a mettere letteralmente un freno ai suoi impegni, sebbene abbia già chiarito che non ha intenzione di fermarsi del tutto, ma di continuare a lavorare: "Ieri ho subito un’operazione di tenoraffia del tendine di Achille. Voglio ringraziare il Professor Piero Volpi, il Professor Herbert Schoenhuber, l’amico Alberto Zangrillo e lo staff della Madonnina per la bravura e professionalità. Tutto è andato bene e sto per essere dimesso. Adesso mi aspetta un periodo di immobilità ma continuerò a lavorare e a mantenermi attivo, come sempre". Come si evince da quanto scritto dall'imprenditore l'operazione è avvenuta a Milano, dove è stato supportato da un team di professionisti.

In cosa consiste l'operazione di tenorrafia

L'intervento di tenorrafia cui si è dovuto sottoporre è piuttosto delicato e consiste nella sutura di due lembi del tendine recisi a causa di un evento traumatico, o a seguito di una lesione di natura degenerativa o infiammatoria. Questa operazione è necessaria quando la lesione del tendine è completa ed impedisce, quindi, un movimento fluido e corretto del tendine in questione, è fondamentale però intervenire immediatamente prima che la funzionalità muscolo-tendine si perda in maniera progressiva.