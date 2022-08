Flavio Briatore elenca i danni per il maltempo al Twiga: “Chi è felice per questo è una me**a” Flavio Briatore si rivolge a coloro che hanno mostrato entusiasmo per i danni riportati al Twiga, stabilimento di Forte dei Marmi di sua proprietà. L’imprenditore dichiara: “Abbiamo fatto felici un mucchio di persone. Io non riesco a capire che paese di rancorosi, di sfigati”.

A cura di Ilaria Costabile

Flavio Briatore commenta con un video pubblicato su Instagram le invettive di coloro che hanno mostrato un certo entusiasmo nel vedere il Twiga, stabilimento e locale che l'imprenditore brianzolo ha aperto in Versilia, e che a causa del maltempo è stato gravemente danneggiato.

Flavio Briatore e i danni al Twiga

Pacato, come sempre, ma pungente e diretto, Flavio Briatore non le manda a dire, ed esprime un certo dispiacere nel constatare che alcuni dei commenti arrivati in queste ore sotto le immagini che mostrano gli effetti della tromba d'aria sul suo locale hanno scatenato non poca ilarità in chi nutre una certa antipatia nei suoi confronti. L'imprenditore, quindi, si rivolge a coloro che hanno gioito dei danni arrecati dal maltempo con un video in cui spiega:

Oggi abbiamo avuto una tromba d'aria che ha distrutto metà Twiga, leggendo i commenti sui social abbiamo fatto felici un mucchio di persone. Io non riesco a capire che paese di rancorosi, di sfigati perché il Twiga dà lavoro a 150 persone, dà un indotto milionario all'area, alla zona. Però sono felice in un giorno come questo di far contenti tanti che sono felici delle disgrazie che succedono, invece voglio essere solidale con tutti i bagni di Forte, della Versilia, perché tutti hanno avuto dei danni enormi.

Il commento rivolto agli haters

A questo, poi, aggiunge un pensiero a coloro che in questi giorni si trovano a vivere il suo stesso disagio, concludendo con un ulteriore stoccata a chi, invece, non ha pensato alle problematiche riscontrate da un evento simile: "Adesso ci rimbocchiamo le maniche e riapriamo per cui a tutti gli stabilimenti che hanno subito danni la nostra vicinanza, perché vedere distrutto in poche ore il lavoro di mesi è una roba che fa piangere il cuore, a noi che facciamo gli operatori che rischiamo, che investiamo. A quattro sfigati che sono contenti che il Twiga ha perso 20 – 50 tende, non bisogna neanche considerarli, sono delle merde".

Il maltempo in Toscana

Sono giorni, ormai, che la Toscana sta combattendo contro il maltempo che ha travolto la regione in maniera potente. Un forte temporale, infatti, si è abbattuto da Livorno a Firenze, passando per Carrara e Lucca, il vento e la pioggia hanno sradicato alberi, fatto cadere tegole, e creato notevoli disagi al traffico delle città ma anche sulle strade a lunga percorrenza: chiusa la A12 tra Massa e Livorno, alberi sulla Firenze-Pisa-Livorno.