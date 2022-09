Flavio Briatore: “Mai visto un povero creare posti di lavoro, rompono invece di ringraziare” Rischia di sollevare l’ennesima polemica l’ultima dichiarazione di Flavio Briatore a proposito di ricchezza e disparità sociali. “Non ho mai visto un povero creare posti di lavoro”, ha dichiarato.

A cura di Stefania Rocco

Un intervento provocatoria che rischia di sollevare, ancora una volta, un polverone su Flavio Briatore. È stato l’imprenditore a condividere sul suo profilo Instagram l’estratto di una intervista rilasciata a Mediaweb Channel in cui parla delle difficoltà vissute da chi fa impresa in Italia. A ostacolare gli imprenditori, sostiene, non sono la politica che non favorisce le assunzioni ma anche l’atteggiamento generale nei confronti di chi investe. “Non hanno capito che chi crea ricchezza sono le aziende, gli investimenti. Io non ho mai visto un povero creare posti di lavoro”, tuona Briatore, “Invece loro sui ricchi… Ricchi cosa vuol dire? Il ricco non è uno che va in barca ai Caraibi, il ricco investe sempre, continua a investire. Noi siamo partiti con 10 milioni di fatturato, ora fatturiamo 140 milioni. Abbiamo 1500 dipendenti. Invece di ringraziarti ti rompono anche il ca***. Il Paese vero è questo qui, c'è una rabbia sociale enorme”.

I like di Sonia Bruganelli e Giulia Nati

Migliaia i like ricevuti dal video che Briatore ha postato in rete, tratto dalla sua intervista. Tra questi compaiono quelli di due personaggi noti. Uno è quello di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e opinionista del Grande Fratello Vip che si è più volte espressa sull’argomento. Il secondo è quello della influencer Giulia Nati.

Flavio Briatore: “Molti ragazzi preferiscono il reddito di cittadinanza”

Le dichiarazioni arrivano a qualche mese dal momento in cui Briatore prese duramente posizione contro il reddito di cittadinanza, una misura che ritiene disincentivi il lavoro, soprattutto nel caso dei giovani: “Noi quando eravamo ragazzi volevamo lavorare perché ci piaceva, io d'estate raccoglievo le mele, raccoglievo le fragole. Su mille persone ne abbiamo assunte credo 8, tutti quanti chiedevano di non lavorare nel week end, gli orari li fanno loro e non li fai più tu, la gente vuole più tempo libero. Molti ragazzi cercano lavoro sperando quasi di non trovarlo. Io lo vedo chiaramente: preferiscono il reddito di cittadinanza a un percorso di carriera”.