Tromba d’aria in Toscana, danni al Twiga. Daniela Santanchè: “È tutto distrutto, non ho parole” Daniela Santanchè, in un video pubblicato sui social, ha mostrato i danni subiti dal Twiga a causa della tromba d’aria: “Mesi di lavoro distrutti in pochissimo tempo”.

A cura di Daniela Seclì

"La tromba d’aria è arrivata sulla costa e questa è la situazione al Twiga. Mesi di lavoro distrutti in pochissimo tempo": così Daniela Santanchè si è sfogata sui social, mostrando in un video i danni che il maltempo ha fatto allo stabilimento balneare da lei gestito. In queste ore, una tromba d'aria e violenti nubifragi stanno flagellando la Toscana.

Maltempo in Toscana, lo sfogo di Daniela Santanchè

Daniela Santanchè ha pubblicato su Twitter un breve video (vedi in alto, ndr) in cui ha mostrato i danni che la tromba d'aria ha causato al Twiga, lo stabilimento balneare di Flavio Briatore, gestito dalla senatrice, a Forte dei Marmi. Aggirandosi tra i lettini della struttura, ha mostrato le conseguenze del maltempo che ha compromesso un lavoro durato mesi:

Dopo tutto il lavoro, tutto quello che facciamo, la tromba d'aria è arrivata sul Twiga. Come potete vedere, ha distrutto le tende, le tende sono crollate. Tutte crollate, tutte rovinate, tutte cadute. Una tromba d'aria pazzesca e stasera dovrebbe arrivare un'altra tromba d'aria alle 20:00. È tutto distrutto, tutto crollato. Non ho parole per esprimere il mio stato d'animo.

Tromba d'aria in Toscana

La giornata di giovedì 18 agosto è stata particolarmente complessa per la Toscana, che ha dovuto fronteggiare una vera e propria bufera, che ha causato gravissimi danni. Secondo quanto riporta Ansa, due persone – a Lucca e a Carrara – sono decedute dopo essere state colpite da alberi. In un altro video, Daniela Santanché ha anche rimarcato i danni causati dal maltempo nel parco della Versiliana: "Un albero è caduto proprio fuori da casa nostra. Un altro ostruisce il passaggio. Purtroppo la perturbazione non è finita, stasera è previsto altro maltempo". Mentre già si contano i danni, intorno alle 20 potrebbe esserci un'ulteriore tromba d'aria.