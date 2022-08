Maltempo in Toscana: due morti a Lucca e Carrara. Tetto di una casa sulle auto Due morti a Lucca e Carrara e tre persone ferite a Fornaci di Barga (Lucca) per il distacco di un tetto durante il nubifragio che ha spazzato la Toscana stamani con raffiche di forte vento. Situazione complicata anche a Firenze, Pistoia e Livorno. Chiusa la A12.

A cura di Biagio Chiariello

Non solo il Tigullio. Un forte temporale si è abbattuto sulla Toscana: da Livorno a Firenze, passando per Carrara e Lucca, il vento e la pioggia hanno sradicato alberi, fatto cadere tegole, e creato notevoli disagi al traffico delle città ma anche sulle strade a lunga percorrenza: chiusa la A12 tra Massa e Livorno, alberi sulla Firenze-Pisa-Livorno.

Due morti a Lucca e Carrara

Il maltempo che sta colpendo la Toscana ha già fatto due vittime. I decessi si sono verificati uno in località Sorbano del Giudice, vicino a Lucca, e l'altro nel parco La Malfa a Carrara, entrambi colpiti da alberi.

Nel primo caso, riferisce il 118, la vittima è un uomo, nell'altro una donna per la quale ci sono stati tentativi di rianimarla ma è poi deceduta.

Altre quattro persone sono state ferite al Camping Italia a Marina di Massa, sempre per cadute alberi. Tre sono stati portati in codice giallo all'ospedale Apuane mentre i vigili del Fuoco sono impegnati a liberare una quarta persona, data con gravità codice rosso, da una roulotte.

I danni del nubifragio a Firenze

Telefoni in tilt e allagamenti, intere zone isolate dai collegamenti internet per alcuni minuti a Firenze, dove un albero è caduto sulla tramvia nella zona delle Cascine. Rami e alberi caduti su una bancarella in piazza del Galluzzo, con un ferito, e sul camper in una struttura ricettiva senza feriti ma dove una famiglia è rimasta in trappola.

Tetto di una casa sulle auto a Barga, 3 feriti

L'ondata di maltempo ha fatto un ferito anche a Massa (Massa Carrara): un addetto alla manutenzione dentro un deposito dei pullman; l'uomo è stato colpito da materiali e detriti sollevati dal vento. A Barga (Lucca) la parte di un tetto staccatosi ha centrato in strada un'auto con persone all'interno. Gli occupanti dell'auto sono stati soccorsi al personale sanitario del 118. Tre feriti segnalati. Tra questi, un uomo che viaggiava su una Kia e ha riportato un trauma cranico ma non è in pericolo di vita e neanche gli altri lo risultano.

Strade chiuse a Pisa

A causa della caduta di alberi e rami sulla carreggiata, un tratto della strada statale 439 Sarzanese Valdera è rimasto chiuso in entrambe le direzioni, fa sapere Anas, all’altezza del chilometro 88 a Lajatico, in provincia di Pisa. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

Bancarelle del mercato divelte a Pistoia

Il nubifragio ha fatto cadere alberi sulle strade e divelto le bancarelle del mercato anche a Pistoia. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco un uomo è stato estratto da un camion sul quale si è abbattuto un grosso albero. Molta paura, ma le condizioni dell'uomo non sono apparse gravi.

Disagi a Livorno per alberi crollati

E l'improvviso temporale ha creato non pochi disagi in varie zone di Livorno, come ad esempio in piazza Mazzini dove un albero è crollato senza per fortuna ferire nessuno.

Tromba d’aria anche a Viareggio. Il governatore Eugenio Giani ha scritto sui social: "Con la sala operativa stiamo seguendo la forte perturbazione che sta attraversando la Toscana con raffiche di vento sopra i 100km/h. Il sistema regionale di Protezione Civile è attivo e sono già in corso interventi in varie Province per cadute di alberi e messa in sicurezza".