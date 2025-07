Il maltempo si abbatte sul Nord Italia: frana sull’Alemagna, 5mila fulmini in un’ora sulla costa in Toscana

Nord e Centro Italia nella morsa del maltempo: allerta gialla in 7 regioni, arancione sulla Toscana dove oggi in un’ora sono caduti cinquemila fulmini sulla costa. Allagamenti in Liguria, nuova frana sull’Alemagna per i temporali blocca di nuovo la strada per Cortina.

Nord Italia nella morsa del maltempo, che era stato ampiamente annunciato dalla Protezione civile che ha diramato per oggi allerta meteo gialla su 7 regioni (Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e settori di Lombardia e Toscana) e allerta arancione sempre su alcuni settori della Toscana. La situazione più difficile è però ancora in Veneto, dove una nuova frana si è verificata sull'Alemagna, bloccando di nuovo la strada per Cortina.

Nuova colata di detriti dopo temporale: bloccata strada per Cortina

Una nuova colata di detriti si è staccata infatti la scorsa notte dalle pareti delle Croda Marcora – la stessa parete che continua a scaricare materiale da settimane – ed ha invaso un tratto della statale 51 di Alemagna, tra San Vito di Cadore e Cortina. Il fenomeno è stato innescato ancora una volta da un forte temporale. L'arteria, riaperta al traffico solo giovedì scorso, è quindi chiusa, in attesa dei lavori di sgombero della massa detritica. Cortina è raggiungibile dalla pianura attraverso gli itinerari di Passo Tre Croci, oppure i passi Falzarego o Giau.

"Stanotte una nuova colata detritica è scesa fino alla Ss 51 a San Vito di Cadore in località Dogana Vecchia, nello stesso punto di quella del 1. luglio ma con dimensioni più importanti.Squadre Anas sono già sul posto e attive per la pulizia. La Statale resterà chiusa per tutta la giornata di oggi", ha scritto sui social il presidente della Regione, Luca Zaia.

In Toscana caduti 5mila fulmini in un'ora sulla costa

In Toscana questa mattina in un'ora sono stati cinquemila i fulmini caduti sulla costa centro-settentrionale e sull'Arcipelago, zona attualmente interessata dalla linea temporalesca. È quanto si legge sui social del presidente della Regione Eugenio Giani. "Possibilità di forti temporali anche localmente intensi e colpi di vento. In seguito i temporali tenderanno a trasferirsi sul resto della regione", si legge ancora invitando alla massima attenzione e prudenza. Per oggi in Toscana emessa dalla protezione civile regionale un'allerta arancione su costa e sud della regione, gialla su Toscana centrale e sulle zone nord occidentali. A seguito dell'allerta a Carrara stamani chiuse anche le spiagge oltre a parchi e cimiteri e alla sospensione di mercati e manifestazioni all'aperto. Anche a Massa chiusi i parchi e sospesi gli eventi all'aperto e pure il servizio di bus per i bagni al fiume e la Via Vandelli. Stop accesso a giardini pubblici, cimiteri e canile a Livorno.

Allagamenti in Liguria: prorogata l'allerta gialla

Un forte temporale si sta abbattendo anche su Genova e parte del Levante ligure. Arpal ha prolungato l'allerta gialla fino alle 17 su tutta la regione avvisando della possibilità di forti temporali e grandinate che potrebbero avere "possibili effetti al suolo, a partire dal repentino innalzamento dei torrenti nei bacini più piccoli". Le precipitazioni fin dalla mattina sono state molto intense, fino a 90.4 mm sul Colle di Cadibona e hanno portato alcuni allagamenti. Nelle prossime ore lo scirocco riuscirà a imporsi, sbloccando la stazionarietà delle piogge e, insieme all'azione dell'irraggiamento solare, favorirà nuove precipitazioni temporalesche anche a levante e sulle alpi marittime.