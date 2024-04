La mozione di sfiducia a Daniela Santanchè in diretta alla Camera: chi voterà a favore e chi contro, ultime news

Le opposizioni accusano la ministra del Turismo Daniela Santanchè di non poter più svolgere il suo ruolo perché è coinvolta in diversi casi giudiziari che riguardano il gruppo Visibilia, società da lei guidate in passato. La ministra oggi è indagata per falso in bilancio e per truffa ai danni dell'Inps, perché avrebbe tenuto alcuni dipendenti in cassa integrazione Covid a zero ore pur facendoli continuare a lavorare normalmente. In entrambi i casi, non è arrivata al momento una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Milano. Se si arrivasse a quel punto è possibile che la ministra rassegnerebbe le dimissioni, anche se su questo non ha espresso una posizione chiara. Il fatto che la sfiducia in Parlamento si basi su fatti giudiziari non definitivi, comunque, ha spinto alcuni esponenti dell'opposizione a non sostenere la mozione.