La mozione di sfiducia a Daniela Santanché sarà discussa alla Camera dal 3 aprile Il 3 aprile arriva alla Camera la mozione di sfiducia nei confronti di Daniela Santanché, che dovrebbe essere votata nei giorni successivi. La ministra è indagata per truffa ai danni dell'Inps.

A cura di Annalisa Girardi

Quella dopo Pasqua sarà una settimana complessa per la maggioranza di governo. Oltre alla mozione di sfiducia nei confronti di Matteo Salvini, presentata da Azione dopo le frasi sulla rielezione di Vladimir Putin, si dovrà discutere anche di quella contro la ministra del Turismo, Daniela Santanchè. "Il Movimento Cinque Stelle è riuscito a far anticipare la mozione di sfiducia nei confronti della ministra Santanchè indagata per frode sui fondi Covid che dovevano servire invece ai cittadini in pandemia. È stata anticipata alla settimana prossima mettendola al centro del dibattito parlamentare. Una sfiducia su cui Meloni non ha detto una parola", ha commentato il vicepresidente grillino a Montecitorio, Agostino Santillo, al termine della conferenza dei capigruppo.

La mozione di sfiducia a Daniela Santanchè arriverà in Aula il 3 aprile per la discussione generale, mentre il voto per appello nominale dovrebbe slittare ai giorni successivi, tra mercoledì e giovedì. La ministra del Turismo è indagata per truffa ai danni dell'Inps: durante la pandemia alcuni dipendenti di Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria avrebbero infatti continuato a lavorare nonostante fossero in cassa integrazione Covid.

Sulla possibilità di dimissioni, in un comunicato Santanché si era limitata a dire: "In sede politica, dopo la decisione del giudice dell’udienza preliminare, per rispetto del governo e del mio partito farò una seria e cosciente valutazione di questa vicenda". In altre parole, si riservava di valutare nel caso le indagini si concludessero con un rinvio al giudizio. Intercettata dai giornalisti, la ministra ha aggiunto: "Non ho mai partecipato a processi mediatici, e non lo faccio ora. Ho fiducia nella magistratura, e fino ad adesso in tribunale ho sempre vinto. Andiamo avanti, sono tranquilla".

I partiti d'opposizione, da parte loro, proseguono chiedendo a Santanchè di fare un passo indietro. Quelli di maggioranza, da Forza Italia alla Lega, ribadiscono invece di essere garantisti e assicurano che le forze di governo sono compatte. Anche se la settimana in arrivo, con le mozioni di sfiducia a due ministri, rischiano di avere comunque un impatto non indifferente negli equilibri del centrodestra.