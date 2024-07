video suggerito

Caso Santanchè e Visibilia, Procura di Milano chiede rinvio a giudizio per falso in bilancio La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio di Daniela Santanchè e altre 16 persone nell’inchiesta sul dissesto di Visibilia. Alla ministra del Turismo, presidente di Visibilia Editore fino al gennaio 2022, i pm Marina Gravina e Luigi Luzi con l’aggiunto Laura Pedio contestano il falso in bilancio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La procura di Milano ha richiesto oggi il rinvio a giudizio della ministra del Turismo Daniela Santanchè e di altre sedici persone tra amministratori e sindaci, nonché, delle persone giuridiche Visibilia Editore (società quotata), Visibilia Srl, società in liquidazione, e Visibili Editrice. Si tratta della seconda richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Santanchè. La prima era arrivata all'inizio di maggio, e in quel caso l'ipotesi di reato era quella di truffa aggravata ai danni dell'Inps sulla gestione della cassa integrazione nel periodo del Covid.

L'ipotesi di reato è la falsificazione dei bilanci di esercizio dal 2016 al 2022 per Visibilia Editore, dal 2016 al 2020 per Visibilia Srl e dal 2021 al 2022 per Visibilia Editrice. Per lo stesso reato è indagato, tra gli altri, anche il compagno Dimitri Kunz.

La corretta formazione dei bilanci, nell'ipotesi accusatoria – si legge nella nota diffusa dal procuratore di Milano Marcello Viola – "avrebbe evidenziato una perdita del capitale sociale per Visibilia Editore, a partire dal bilancio 2016, per Visibilia Srl, a partire dal bilancio 2014 e per Visibilia Editrice, dal bilancio 2021".

Bonelli chiede le dimissioni della ministra Santanchè

"La ministra Santanchè metta le ali ma dal governo. Necessarie dimissioni immediate, non può fare la ministra. Si dimetta per la sua incapacità e il modo imbarazzante con cui presiede il suo dicastero. Mandare i turisti a Cogne con l’elicottero? E chi paga, ma soprattutto, sono queste le priorità di chi ha subito danni da alluvione e che si trova senza strade e con case distrutte? Ecco spiegato perché la ministra Santanchè ha problemi con i bilanci. Ma il vero scandalo è la premier Meloni, che tollera che nella sua maggioranza ci siano deputati assenteisti e ministri rinviati a giudizio", si legge in una nota il deputato di Avs Angelo Bonelli.