Santanchè insiste sugli elicotteri gratis per i turisti che vanno a Cogne: "Ci vogliono 5 minuti" Santanchè ripropone la soluzione degli elicotteri gratis per i turisti che vogliono raggiungere Cogne, isolata dopo i giorni di maltempo: "Ci vogliono 5 minuti e 11 secondi, è un'ipotesi emersa al tavolo di lavoro quando sono andata in Val D'Aosta a fare un sopralluogo".

A cura di Annalisa Cangemi

La ministra del Turismo Daniela Santanchè torna sulla proposta di offrire elicotteri gratis per il trasporto dei turisti che vogliono raggiungere Cogne, isolata per via delle alluvioni dei giorni scorsi che hanno investito la Valle D'Aosta, per la quale al prossimo Cdm potrebbe essere dichiarato la stato d'emergenza. Nell'attesa che venga ripristinata la strada principale per raggiungere la località turistica, la ministra propone un modo per aiutare gli albergatori. E l'idea ha suscitato non poche polemiche.

Per quanto riguarda i costi per il trasporto gratuito dei turisti in elicottero per raggiungere Cogne, in Valle D'Aosta, la ministra ha assicurato che il governo li sta valutando, "ci vogliono 5 minuti e 11 secondi, è un'ipotesi emersa al tavolo di lavoro quando sono andata in val D'Aosta a fare un sopralluogo", ha spiegato intervistata a "Morning News" su Canale 5.

"Ieri sera ancora fino a mezzanotte ero al telefono per poter studiare questa eventualità che sarebbe l'unica ad oggi, perché io mi auguro che quella strada venga aperta in un mese però non è un'opera da poco…".

Lo stesso ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci ha fornito stime sui tempi di ripristino dei collegamenti non proprio rassicuranti: "I primi interventi sono essenzialmente legati, come stabilisce il codice, a quelli effettuati dai Comuni, come ad esempio ripristinare le strade e i servizi essenziali. Quella arteria che è importante e strategica, temo non possa essere messa in sesto e resa percorribile nello spazio di un mese", ha nei giorni scorsi il ministro a Sky Tg24.

"Ieri il mio collega Musumeci mi ha detto che la Regione Valle d'Aosta ha mandato la documentazione per la richiesta dello stato di emergenza e quindi credo che adesso, come mi ha riferito Musumeci, verrà vagliato. Io penso che nella prossima settimana verrà portato al Consiglio dei ministri", ha aggiunto Santanchè.

Il governo ha messo a disposizione delle zone colpite dal maltempo 10 milioni per sostenete alberghi, strutture extra alberghiere, ristoranti e impianti di risalita. "Le critiche non mi impressionano, se c'è la volontà si trovano le misure per poterla fare, nella vita ci vuole un po' di visione e di coraggio – ha continuato – In valle D'Aosta io per le mie competenze come ministero del Turismo ho messo subito a disposizione 10 milioni di euro per le strutture alberghiere e i ristoranti per i danni diretti e dare una mano a questi imprenditori che devono fare comunque far fronte a costi, adesso ci sarà una quantificazione dei danni". Quanto alla distruzione delle piste da sci a Cervinia, Santanché ha ribadito di aver dato la disponibilità "a partecipare ai costi".