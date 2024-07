video suggerito

Maltempo a Cogne, Santanchè dopo l’alluvione dice che i turisti potranno arrivare in elicottero La ministra Santanchè propone una soluzione per l’isolamento di Cogne, dovuto al maltampo in Valle D’Aosta che ha distrutto la strada di collegamento principale: “Stiamo lavorando per attivare un passaggio gratuito in elicottero per tutti i turisti che non abbandoneranno Cogne” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Cogne mette le ali. Cervinia sarà in pista. La Val D’Aosta è viva, nessuna frana potrà isolarla. Stiamo lavorando per attivare un passaggio gratuito in elicottero per tutti i turisti che non abbandoneranno Cogne", ha annunciato la ministra del Turismo Daniela Santanchè su X, al termine della visita istituzionale ad Aosta dove ha incontrato autorità locali, Protezione Civile ed operatori del settore alberghiero a seguito dell'alluvione dei giorni scorsi, che ha isolato Cogne.

Santanchè oltre a comunicare la notizia del passaggio gratuito in elicottero per i turisti, iniziativa a cui sta lavorando insieme al presidente della Regione Renzo Testolin, ha anche assicurato il supporto del ministero per gli alberghi, strutture extra alberghiere, ristoranti e impianti di risalita della zona per i quali sarà "attivato un fondo di 10 milioni di euro".

Oggi il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci ha chiarito che la strada che porta a Cogne non sarà percorribile prima di un mese: "I primi interventi sono essenzialmente legati, come stabilisce il codice, a quelli effettuati dai Comuni, come ad esempio ripristinare le strade e i servizi essenziali. Quella arteria che è importante e strategica, temo non possa essere messa in sesto e resa percorribile nello spazio di un mese", ha detto Musumeci a Sky Tg24, in merito aidanni dovuti al maltempo in Valle d'Aosta, in particolare nella zona di Cogna e nei Comuni limitrofi.

Gli attacchi a Santanchè

"La Santanchè dopo l'alluvione in Valle D'Aosta: ‘porteremo i turisti a Cogne in elicottero'. L'urgenza e' portare turisti in elicottero non mettere a posto le strade! La premier Meloni riesce a provare un po' di vergogna per averla proposta ministra?", scrive su X Angelo Bonelli di Avs.

"La ministra Santanchè deve aver preso un colpo di sole se pensa di portare i turisti in elicottero a Cogne dopo le alluvioni dei giorni scorsi", attacca in una nota la senatrice del M5s in commissione Turismo e attività produttive Sabrina Licheri. "La pazza idea avuta dalla Santanchè – prosegue – non ha capo né coda e dimostra di non avere alcuna soluzione seria per quanto accaduto a Cogne. Cara ministra non servono elicotteri per trasportare turisti, ma investimenti per evitare i dissesti idrogeologici a cui assistiamo frequentemente".

"La fragilità de nostri territori mettono a rischio imprese e lavoratori del turismo. Servono intervenenti strutturali, solo cosi' potremo salvare il lavoro e le aziende", conclude la pentastellata.

"La situazione a Cogne, a Cervinia, nel Canavese è molto grave e dovrebbe essere affrontata con rispetto e serietà, non certo con proposte grottesche. Abbiamo chiesto in aula lo stato di emergenza, il ripristino dei servizi essenziali, come acquedotti e viabilità, oltre che risorse da far arrivare celermente ai comuni, alle aziende e alle famiglie. Le parole della ministra Santanchè si commentano da sole, e sono un vero insulto a chi, pala alla mano, sta lavorando per risolvere la questa drammatica situazione e salvare la stagione turistica", è il commento del deputato democratico, Mauro Berruto.