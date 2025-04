Maltempo travolge le isole greche di Mykonos e Paros, strade sott’acqua dopo la tempesta Strade allagate a Mykonos e Paros, le due isole greche colpite da una straordinaria ondata di maltempo. Chiuse scuole di ogni ordine e grado. I cittadini sono stati invitati a non uscire di casa. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

Un'ondata di maltempo estremo ha colpito le isole greche di Mykonos e Paros, con strade come fiumi. Le condizioni critiche sulle due isole hanno costretto le autorità a vietare la circolazione dei veicoli per garantire la sicurezza della popolazione. A Paros l'acqua ha trascinato via le automobili e i detriti mentre le autorità sono all'opera per soccorrere residenti bloccati in casa e limitare i danni alle infrastrutture. La situazione resta sotto il rigido controllo delle istituzioni, con i servizi di emergenza mobilitati per limitare i danni.

Sempre a Paros, nelle città di Pairkia e Naoussa, acqua e fango hanno bloccato in strada 13 persone, poi fortunatamente salvate dai vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito e non vi sono fortunatamente dispersi.

A Mykonos l'inondazione è stata meno intensa: sono stati utilizzati degli escavatori per liberare un sentiero sul lungomare dai detriti trascinati dal fango. Le scuole di ogni ordine e grado sono rimaste chiuse insieme a quelle di Paros mentre il servizio di protezione civile ha inviato avvisi sul telefoni cellulari dei residenti chiedendo loro di restare in casa.

I servizi di emergenza si stanno occupando degli automobilisti bloccati. L'allerta maltempo per le isole greche resta fino a martedì con probabili piogge e temporali che potrebbero provocare nuove inondazioni. Il maltempo potrebbe toccare le Isole Ionie, le regioni di Macedonia, Tracia, Attica.

I residenti dovranno mantenere la massima attenzione e limitare al minimo le uscite di casa se non necessarie mentre per i prossimi giorni potrebbe essere confermata la disposizione di chiusura per le scuole di ogni ordine e grado, in modo da ridurre quanto più possibile gli spostamenti dei cittadini per preservare la loro sicurezza e incolumità durante l'ondata di maltempo.