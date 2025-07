Investe il ciclista Paolo Michelin e scappa: dopo giorni si costituisce il pirata della strada, è un 16enne

Il 62enne Paolo Michelin è stato investito e ucciso la notte tra venerdì e sabato mentre si trovava in bicicletta vicino alla sua casa di Cereda di Cornedo Vicentino. A travolgerlo era stato un ragazzo di 16 anni in scooter che poi si era dato alla fuga. Ora si è costituito in caserma accompagnato dai genitori.

Foto di repertorio

Ha investito un ciclista e si è dato alla fuga. Si è costituito dopo giorni il pirata della strada che ha travolto e ucciso il 62enne Paolo Michelin la notte tra venerdì e sabato mentre si trovava in bicicletta vicino alla sua casa di Cereda di Cornedo Vicentino. A costituirsi è stato un ragazzo di 16 anni accompagnato in caserma dai carabinieri: ai militari ha raccontato la sua versione dei fatti.

Stando alla dinamica dell'accaduto, la vittima si trovava sulla sua bici verso l'una di notte in via Madonnetta e stava tornando nella casa dove abitava con la sorella. Il 16enne invece era in sella al suo scooter e avrebbe investito Paolo Michelin facendolo cadere violentemente a terra. Il ragazzo – probabilmente in preda al panico – al posto di prestare subito soccorso si è dato alla fuga.

Ad aiutare la vittima erano stati i residenti della zona svegliati dal rumore dell'incidente. Hanno allertato il 112 ma quando i sanitari sono arrivati sul posto purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. Troppo gravi le ferite causate dalla caduta a terra. Gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

In tanti hanno pianto Michelin che in paese era conosciuto a molti: era pensionato da un anno dopo aver lavorato nella ditta Confezioni Peserico. I carabinieri intanto si erano subito messi alla ricerca del pirata della strada. Ora il giovane si è costituito accompagnato dai genitori. A loro infatti a distanza di tempo aveva avuto il coraggio di confessare tutto l'accaduto.